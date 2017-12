EUs advarsel til den polske regjeringen er på sin plass. Landet er inne i en farlig politisk utvikling.

EU-kommisjonen vedtok før jul å iverksette en såkalt «artikkel 7-prosedyre» mot Polen, også kalt EUs «atomknapp». I verste fall kan Polen miste sin stemmerett i EU.

Kommisjonens vedtak er historisk. Det er første gang den truer et medlemsland med artikkel 7. Den polske regjeringens uforsonlighet og mangel på respekt for demokratiske prinsipper gjør advarselen fra EU nødvendig.

Det som får EU-kommisjonen til å reagere så sterkt, er den polske regjeringens forsøk på å skaffe seg kontroll over rettssystemet, ved å innføre lover som gir politikerne innflytelse over utnevnelser og avsettelser av dommere. Begrunnelsen er at regjeringen ønsker å effektivisere domstolene.

Kommisjonen anser utviklingen i Polen for å være en alvorlig trussel mot EUs orden og rettsstatsprinsipper. Siden det konservative og nasjonalistiske partiet Lov og rettferdighet vant flertall i begge parlamentskamrene ved valget i 2015, har regjeringen flyttet polsk politikk i autoritær retning.

Regjeringen har sikret seg kontroll over statlige medier, lagt press på ytrings- og pressefriheten, og ønsker endringer i valglovene for å styrke sin egen posisjon.

Forsøket på å sikre seg kontroll over domstolene har ført til sterke reaksjoner over hele Europa.

Forslaget ble vedtatt i det polske parlamentet i desember. Det bryter med maktfordelingsprinsippet, som slår fast at det skal være vanntette skott mellom den lovgivende, utøvende og dømmende makt.

At den polske regjeringen krenker disse prinsippene, er mer enn EUs medlemsstater bør tåle. Så langt får Polen bare støtte fra Ungarn, som de siste årene har beveget seg i samme autoritære retning.

Ved å true med å iverksette artikkel 7, skaper EU-kommisjonen stor fallhøyde for seg selv. Dersom de illiberale lovendringene ikke får konsekvenser for Polen, vil EU fremstå som betydelig svekket.

Hvis den polske regjeringen får herje fritt, uten mottiltak fra Brussel, kan det tolkes som stilltiende aksept for andre regjeringer som ønsker å gjøre det samme.

Heldigvis virker EU-kommisjonen mest innstilt på skarpe reaksjoner. Det er eneste måten å gi de antidemokratiske kreftene tydelig tilbakemelding på.

Enkelte prinsipper skal ikke EUs stater tukle med.