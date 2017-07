USAs president lovet å hjelpe transpersonene. Nå nekter han dem å tjene i militæret.

I den amerikanske valgkampen gikk presidentkandidat Donald Trump i bresjen for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT).

Torsdag annonserte han at han vil nekte transpersoner, altså personer med en annen kjønnsidentitet enn sitt biologiske, å tjene i militæret.

Regnbueflagget falmet raskt.

Trumps kuvending kan bli skjebnesvanger, både for et militære som hadde begynt å bevege seg i en mer tolerant retning, og for statusen til LHBT-samfunnet i USA som helhet.

LHBT-samfunnet fortjener en president som kjemper deres sak, ikke en som bruker regnbueflagget for politisk gevinst, for deretter å trampe på det.

Transperson-nekten bunner i en stor pengepakke til militær- og forsvarssektoren, som kongressen skal stemme over. Her ligger store summer til Trumps planlagte mur mot Mexico.

I pakken er det også beregnet midler til kjønnsskifte og hormonbehandling for transpersoner som tjenestegjør i militæret.

Summen er ikke stor, men har blitt en rød klut for konservative krefter i Washington.

For å unngå forhandlinger om de kontroversielle utgiftspunktene, valgte Trump den enkle utveien: En ren nekt av transpersoner i militæret.

På Twitter skrev Trump at han ville nekte transpersoner fordi de ville "utløse store forstyrrelser" og medføre "enorme medisinske kostnader".

Det er beviselig feil. Undersøkelser bestilt av Pentagon viser at å tillate transpersoner å tjenestegjøre åpent vil ha minimal effekt på kostnader, beredskapsevne og troppemoral.

Trumps utspill har en sterk symbolverdi. Det er anslått at mellom to og 11.000 transpersoner tjenestegjør i det amerikanske militæret. Disse har nå fått et budskap om at de er mindreverdige og uønsket. Det samme har alle transpersonene i USA.

Slike utspill kan bidra til å legitimere og oppildne til hatkriminalitet mot en allerede utsatt gruppe.

Nok en gang viser presidenten at han er villig til å si og gjøre hva som helst så lenge det lukter politisk gevinst.

At Trumps visepresident, Mike Pence, er en aktiv motstander av homofiles rettigheter som forbinder likekjønnet ekteskap med samfunnets forfall, gjør ikke saken bedre.

Foreløpig har USAs militære ledelse forsikret at alt er ved det samme inntil det kommer offisielle regelendringer.

Presidentens løfter til LHBT-befolkningen var lureri.

De var ikke viktigere for ham enn at de kunne ofres ved første tegn til motstand.