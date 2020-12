USA må slutte å vere dei autoritære statanes beste ven

Noreg må protestere mot USAs anerkjenning av Marokkos okkupasjon.

Donald Trump kan gjere stor skade med si anerkjenning av Marokkos ulovlege okkupasjon av Vest-Sahara. Foto: Patrick Semansky / AP (Arkiv)

Torsdag anerkjente USAs president Donald Trump Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara.

Det er ein aksept av Marokkos undertrykking av det saharawiske folket, som har halde på sidan 1970-talet. Før det var Vest-Sahara ein spansk koloni.

Okkupasjonen kom i stand etter støtte frå det spanske fascistregimet til Franco, men var òg støtta av Frankrike, Saudi-Arabia og Israel.

Anerkjenninga kjem etter at Marokko normaliserte sitt forhold til nettopp Israel. Meir og mindre autoritære statar i Midtausten og Nord-Afrika har funne ut at det er måten å få det ein vil ha frå Donald Trump.

Denne avgjerda må gjerast om umiddelbart når Joe Biden overtar som president 20. januar. USA kan ikkje anerkjenne ein ulovleg okkupasjon.

Utfordringane i Midtausten står i kø for Biden, etter fire år med Trump. Biden må finne ut korleis han skal møte Iran, Russland og Tyrkia. Då er det ikkje sikkert at han vil prioritere Vest-Sahara.

Difor må Noreg protestere mot Trumps åleinegang. På veg ut av Det kvite hus legg Trump no opp til at det skal bli lettare å få aksept for okkupasjon og undertrykking.

Det er skadeleg – og det kan bli verkeleg farleg om Biden ikkje reverserer avgjerda.

Vest-Sahara er eit område med store naturressursar, blant anna fosfat. Okkupasjonsmakta har i mange år frakta fosfatstein ut, og med det stelt ressursane til eit allereie fattig og undertrykt folk.

Norske reiarlag har vore med på denne handelen.

Når USAs president plutseleg anerkjenner okkupasjonen, legitimerer han òg denne utnyttinga.

Trump tar koloniherrens side. I tillegg sel han dronar til Marokko, som gjer det lettare for Marokko å overvake og kontrollere ørkenområdet dei okkuperer.

Det saharawiane vil ha, er det same amerikanarane kjempa mot sin koloniherre for å få til: sjølvråderett.