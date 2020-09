Bystyret gjør rett i å holde igjen på parkeringsplassene Åsane trenger gode fritids- og kollektivtilbud, ikke flere parkeringsplasser. Publisert Publisert Nå nettopp Bergens Tidende Tusenvis av brukere og besøkende vil strømme til arenaen i Åsane. Bystyret har godkjent 175 parkeringsplasser. Foto: Tor Høvik Allerede i mars varslet idrettsmiljøet at det ville bli parkeringsmangel ved nye Åsane Arena. Arenaen vil bli en storstue for idrett i hele bergensområdet. Både byggleder og brukere av anlegget mener de 175 planlagte plassene er alt for få. De søkte om 250. Det er samtidig umulig for bystyret å tillate ytterligere utbygging av parkeringsplasser i Åsane, uten å gå på akkord med sine egne ambisjoner for byutvikling og miljø. Byråd for byutvikling, Thor Haakon Bakke (MDG), gjør derfor rett i å begrense arealene som går med til parkering. Utfordringene med transport må løses på andre måter. Det er ingen tvil om at mange barn, ungdommer og foreldre som bor et vesentlig stykke utenfor Åsane vil få lang reisetid dersom de skal basere seg på kollektivtransport. Åsane er samtidig en bydel som allerede er preget av kjøpesentre med tilhørende store parkeringsanlegg. Når det nå bygges ny idrettsarena, videregående skole og kulturhus i det begrensede sentrumsområdet, bør ikke ytterligere arealer gå med til parkeringsplass. Kommunen bør derimot tilrettelegge for god nok dekning på de kollektivårene som allerede eksisterer. Det bør være en ambisjon at hver bydel skal ha treningskapasitet til sine innbyggere. Arrangementer er imidlertid noe annet, og når folk fra hele byen skal til Åsane, bør det være hyppige avganger på linjer som også strekker seg mellom flere bydeler. Med nye verktøy for mikromobilitet, som bysykler og elløperjul, vil bydelen i seg selv bli mer kompakt og tilgjengelig for de mange som allerede bor, jobber og går på skole i området. Dette bør kommunene legge til rette for, sammen med trygge gang- og sykkelveier. Slik vil det bli flere parkeringsplasser tilgjengelig for de som kommer langveisfra, for eksempel fra Voss og Sogn. Kjøpesentrene rundt frykter likevel at det vil bli kaos på deres parkeringsplasser under helgearrangementer med mange besøkende. At besøkende ved idrettsanlegget benytter seg av at en kommersiell aktør tilbyr gratis parkering, kan imidlertid ikke få være avgjørende for kommunens byplanlegging. Handelsstanden vil også nyte godt av den økte aktiviteten i området. Skal Åsane bli et bedre sted å bo, må biltrafikken temmes. Det må bli enklere å ta seg frem til fots, med sykkel og kollektivtransport. Da vil det også bli mindre behov for parkeringsplasser. Et tak på 175 parkeringsplasser ved Åsane Arena er fornuftig, men det må følges opp med konkrete tiltak for å bedre alternativene til bilen. Publisert Publisert: 22. september 2020 05:35 Les mer om dette temaet Varsler kaos i Åsane: – Som å bygge et handlesenter uten parkeringsplasser Varsler kaos i Åsane: – Som å bygge et handlesenter uten parkeringsplasser Her skal tusenvis kjempe om 175 parkeringsplasser Her feirer de åpningen av det nye gigant­anlegget i Åsane – Med dagens trafikkmønster er det behov for 700–800 plasser

