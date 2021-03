Færre fag gjør opplæringen fattigere

Å erstatte viktige fag med et «fremtidsfag» er en misforstått og historieløs form for hjelp til dem som sliter med å fullføre skolegangen.

«Så langt har vi sagt at elevene skal ha matematikk, norsk og engelsk. I tillegg: et helt nytt fag, et fag for fremtiden. Her skal elevene lære om demokrati og likestilling og de skal lære å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst», sa kunnskapsminister Guri Melby (V) da hun oppsummerte innholdet i regjeringens stortingsmelding om den videregående skolen. Foto: Lise Åserud

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Med «fullføringsreformen» vil regjeringen gjøre den største omveltningen innenfor videregående opplæring siden Reform-94.

Intensjonen er god. Målet er at flere fullfører og består. Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved virkemidlene.

Det mest urovekkende forslaget fra regjeringen, er å kappe antallet obligatoriske fag til beinet. De eneste fellesfagene som foreløpig er vernet, er norsk, matte og engelsk – samt et såkalt «fag for fremtiden», som kunnskapsminister Guri Melby (V) formulerte det.

Planen for dette nokså ulne «fremtidsfaget» er å lære elevene om demokrati og likestilling, og å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst, ifølge Melby. Utover det skal elevene i større grad få velge selv, «basert på interesser og talent».

En fjerdedel av dem som begynner på videregående opplæring, fullfører aldri. En viktig del av forklaringen, er at altfor mange tar fatt med et altfor svakt faglig grunnlag.

Det er et problem som må løses, men svaret kan ikke være å gi alle elever en fattigere faglig utrustning ved å utarme viktige, allmenndannende fag.

Hvordan den nye fag- og timefordelingen vil se ut, er ikke endelig avgjort.

På spørsmål fra VG om hva som vil skje med fag som historie, religion, samfunnsfag, naturfag og geografi, svarer kunnskapsministeren at «dette er eksempler på mindre fag som vi vurderer som nyttige hver for seg, men vi vil heller prioritere fag som er nyttige for alle å ha med seg».

Å gjøre det enkelt å velge bort den grunnleggende innsikten som disse fagene gir, vil være en misforstått og historieløs form for hjelp til de svakeste elevene.

Stortingsmeldingen inneholder heldigvis også betydelig mer konstruktive grep for å sikre gjennomføringsgraden.

For eksempel vil regjeringen fjerne tidsbegrensningen på tre år, gi elever med svake norskferdigheter et overgangstilbud, øke muligheten for tilpassede opplæringsløp og innføre rett til læreplass eller et likeverdig tilbud.

Gjennomgangstonen gir likevel grunn til bekymring.

Kunnskapsministeren understreker for eksempel at de vil «bort fra A4-tankegangen om at alle elever skal passe inn i en modell, og kommer med endringer hvor skolen skal tilpasse seg eleven».

Det er viktig å legge til rette for at flest mulig fullfører videregående opplæring, og å vise forståelse for dem som av ulike grunner sliter med det.

Men svaret må være økt oppfølging for dem som trenger det, ikke ved å innføre en lavere standard for alle.