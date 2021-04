Endeleg kom det nokre gode køyrereglar for elsparkesyklane

Samferdsleminister Knut Arild Hareide (KrF) fortener ros for oppryddinga.

Elsparkesyklane har kome for å bli. No blir dei også regulert betre, meiner Bergens Tidende på leiarplass. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Rett før helga presenterte regjeringa nye, nasjonale reglar for elsparkesyklane.

Dei gjev ein heilt annan situasjon for både gåande, syklande og sparkande trafikantar. Det er positivt at regjeringa kombinerer tydelege, nasjonale reglar med eit visst lokalt handlingsrom. Dei nye reglane vil vere slik, ifølgje NRK.

Du kan få parkeringsbot om du ikkje parkerer skikkeleg.

Du kan ikkje ha med deg andre på elsparkesykkelen.

Det skal vere skilta kor du har lov til å køyre og kor det er forbode.

Når du køyrer på fortau og skal passere ein fotgjengar, er maksfarta seks kilometer i timen.

Kommunen kan setje eit tak på kor mange elsparkesyklar som skal vere tilgjengeleg.

Les også Derfor bør byrådet i Bergen regulere leieprisene i byen

Kompromisset mellom mange ulike interesser gjer at både bransjen, alle som bruker elsparkesykkel og resten av folket får gode, enkle reglar å halde seg til. Eit slikt regelverk har blitt etterlyst frå Bergen lenge. Det er bra regjeringa har lytta.

Samferdsleminister Knut Arild Hareide peikar også på at det ikkje er lov å bruke elsparkesykkel når ein er overstadig rusa, og at politiet må handheve dette tydelegare. Her har politiet lokalt ei oppgåve å ta fatt på.

Det nye regelverket vil tre i kraft om få veker. Det er på overtid. I 2018 likestilte dåverande samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) elsparkesyklar og vanlege syklar. Resultatet blei eit salig kaos i storbyar som Bergen og Oslo.

Les også Dropper Sjøstjernen ved Bystranden

«Litt mer moro i hverdagen», sa Solvik-Olsen. Fasit viste seg å vere ein ganske mykje mindre artig kvardag for alle som treng at byen er universelt utforma, enkel å ta seg fram i og med færrast mogeleg hinder utplassert.

No strammar regjeringa tydeleg inn. Samstundes er det ikkje slik at alt blir løyst gjennom regelverk: Det viktigaste er at kvar og ein sjølv bruker elsparkesyklane på ein ansvarleg måte.

Parkeringa må skje slik at sykkelen ikkje står i vegen for svaksynte, barnevogner, personar med funksjonsnedsetjing og alle andre.

Slik kan alle skape ein kultur for fornuftig bruk av elsparkesykkel.