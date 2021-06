På tide at Equinor flyttar ut av Olje- og energidepartementet

Departementet som regulerer oljenæringa bør sjølvsagt ikkje vere eigar for det største selskapet.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor må i framtida halde seg til Næringsdepartementet, som hovudeigar. Det er fornuftig på alle måtar, skriv BT på leiarplass. Foto: Stian Lysberg Solum

Regjeringa har vedteke å flytte eigarskapet for Equinor, frå Olje- og energidepartementet (OED) til Næringsdepartementet. Det var på høg tid.

Allereie på 1960-talet førte ulykka i det statseigde gruveselskapet Kings Bay til at lyset gjekk opp, sjølv for Arbeidarpartiet: Skal staten eige store selskap, må det vere eit klart skilje mellom eigarskap og regulering.

For landets klart største selskap, Equinor, har skiljet gått ein stad innanfor veggane i Olje- og energidepartementet.

Dette har ikkje vore uproblematisk. Det viste seg i 2012, då Stortinget ikkje vart informert om utrekningar som viste lågare lønsemd før dei opna Barentshavet søraust for oljeboring.

OED har heller ikkje imponert som kritisk eigar til selskapets utanlandssatsingar. Berre i USA gav den eit tap på rundt 200 milliardar kroner, noko som førte til kritikk for manglande eigarskapsstyring frå Riksrevisjonen.

At regjeringa no flyttar eigarskapet til Næringsdepartementet, opnar for eit meir profesjonelt eigarskap. Det bør ikkje innebere at selskapet blir eit politisk verktøy. Staten skal vere ein rasjonell eigar, med mål om best mogeleg langsiktig avkasting på kapitalen.

Då må staten som eigar følgje med og gje klare styringssignal, for å sikre at ikkje eventyr som det amerikanske gjentek seg.

Skeptikarar vil nok meine at det er akkurat det Equinor er i ferd med å gjere, ved ei storstilt satsing på fornybar kraft. Innan 2030 skal halvparten av alle investeringane gå til fornybar energi, i hovudsak havvind.

Equinor reknar sjølv med at avkastinga her vil vere langt lågare enn for olje- og gassverksemda.

Problemet er berre at framtida til olje- og gassverksemda er høgst uviss. Blir klimapolitikken stramma kraftig inn internasjonalt, vil lønsemda i olje og gass bli langt lågare.

Denne uvisse framtida er òg årsaka til at oljeselskap blir langt lågare prisa i marknaden, enn reine fornybarselskap. Strategien selskapet har vald er difor fornuftig.

Flyttinga av Equinor blir tolka inn i klimakampen. Frp kjempa i regjeringa mot flyttinga, medan miljøpartia no applauderer. Båe vonar med andre ord på at val av departement gjev politisk styring, i høvesvis ei «grå» og ei «grøn» retning.

Men gjeve at selskapet sjølv har endra kurs, medan dei låg under OED, har ingen av dei særleg grunn til å reagere.

Det viktige med å byte departement er å få eit klart skilje mellom eigarskap og regulering. Det er difor endringa er klok.