Dommen mot Askøy bør skjerpe kommunane

Norske kommunar kan ikkje leve med vassverk som kan gjere folk sjuke.

Høgdebassenget Øvre Klepp var truleg der bakteriar kom inn i drikkevatnet på Askøy. No er det stengt. Foto: Rune Sævig

Denne veka fall dommen over Askøy kommune, etter vasskandalen i 2019. Kommunen får ein million kroner i bot for at dei ikkje følgde opp eigne kontrollrutinar, som skulle sikre at drikkevatnet var ufarleg.

Summen må seiast å vere symbolsk. 2000 menneskje har slite med mage og tarmproblem, 75 vart innlagde på sjukehus og to døde. Ein million kroner er ikkje på nokon måte ein rimeleg kompensasjon for desse lidingane.

Måndag intervjua BT Eirik Olsen Engen, som fekk ein alvorleg leddsjukdom etter han fekk i seg bakterien frå drikkevatnet på Askøy. Han vonar at saka blir ein vekkar for andre kommunar, noko det er lett å vere samd i.

Dei siste 20 åra har to av dei største vasskandalane råka vår region. Den største var Giardia-saka i Bergen i 2004. Der vart mellom 4000 og 6000 sjuke, nokre svært alvorleg, etter at mikroorganismen Giardia lamblia kom inn i drikkevatnet.

Giardia-saka førte til at Bergen kommune investerte i betre reinsing og nye røyr. På Askøy er kjelda til det forureina vatnet stengt.

Men både der og i norske kommunar elles er vassforsyninga prega av mange tiår med manglande vedlikehald.

I januar kom ein rapport frå Norconsult og Sintef, som viste at det kommunale vass- og avløpsnettet må oppgraderast for 332 milliardar kroner dei neste 20 åra.

Mange stader renn vatnet i over hundre år gamle røyr, og mange av desse og nyare røyr har hol. Folkehelseinstituttet reknar med at 30 prosent av drikkevatnet lek ut i grunnen.

Når trykket er lågt, kan skit, bakteriar og anna utyske sige inn i desse røyra, og rett ut i drikkevatnet til folk.

Kommunane må no få opp farten med å rydde opp i gamle synder, og sikre folk trygt drikkevatn. Mange politikarar vegrar seg fordi tiltaket er upopulært: for rekninga vil gå direkte til innbyggarane, gjennom vass- og avløpsrekninga.

Rapporten frå Norconsult og Sintef viser at rekninga kan bli meir enn dobla. Det vil bli tøft for folk som har det trongt økonomisk.

Likevel er det ingen veg utanom. Å halde fram som ein har gjort dei siste 50 åra, har ein for høg pris, noko vasskandalene i vest er ei god påminning om.