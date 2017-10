Kampanjen «Me too» synliggjør at seksuell trakassering er et enormt samfunnsproblem.

De siste dagene har kvinner over hele verden delt historier om seksuelle overgrep og trakassering under emneknaggen «Me too» (jeg også). Slike kampanjer er viktige, fordi de viser hvilke overtramp altfor mange kvinner må tåle, og hvor utbredt og normalisert det er.

«Du er hore selv om du ikke får betalt», synger russeguttene

Me too-kampanjen er en respons på avsløringen av Hollywood-produsent Harvey Weinsteins systematiske utnyttelse av unge, kvinnelige skuespillere. I flere tiår brukte han sin makt og myndighet til å ta seg til rette seksuelt, og betalte folk for å tie.

Skuespiller Alyssa Milano foreslo at alle kvinner med tilsvarende opplevelser skulle skrive «me too» i statusfeltet på sosiale medier, for å vise hvor stort omfanget er.

Kvinner over hele verden har tatt oppfordringen. Omfanget viser seg - ikke overraskende - å være massivt.

Stillhet kan ikke stanse overgrepene

Kampanjen gir inntrykk av at de aller fleste kvinner har opplevd uakseptable, seksuelle tilnærmelser, i spennet mellom grove voldtekter og grisete kommentarer. Dessverre bekreftes inntrykket langt på vei gjennom en rekke forskningsrapporter.

Én av ti kvinner har blitt voldtatt, og en fjerdedel har opplevd seksuelle krenkelser, ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Hvert femte medlem av Fellesforbundet og Fagforbundet har opplevd seksuell trakassering på jobb, ifølge Fafo. Unge kvinner i salgs- og serviceyrker og helse- og omsorgsarbeidere er særlig utsatt, ifølge SSB-undersøkelsen «Slik har vi det».

Felles for disse kvinnene, er at svært få melder fra.

Nettkampanjer som «Me too» begynner å bli en årlig tradisjon. I 2016 delte kvinner sine erfaringer under emneknaggen «NotOkay». I 2015 startet det feministiske tidsskriftet Fett kampanjen «Jeg har opplevd».

Felles for dem er at den umiddelbare formen gir lav terskel for å dele. Mobiliseringen blir raskt så massiv at den vanskelig lar seg bagatellisere. Når én person forteller om en krenkelse, blir det gjerne møtt med benektelse eller beskjed om at «såpass må du tåle». Tusenvis av kvinner med tilsvarende historier kan ikke ignoreres.

Ingen skal tåle å få en tilfeldig hånd mellom beina.

Nettkampanjer som «Me too» synliggjør den skjulte sexismen og fratar kvinnene skammen og ansvaret for at overgrep skjer. Forhåpentligvis fører det også til en erkjennelse av at seksuelle krenkelser er et strukturelt problem, som må møtes med sterkere virkemidler enn fortvilte kampanjer på sosiale medier.