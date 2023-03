Regjeringa må betale for klimavenlege hurtigbåtar, slik dei har lova

Det er smått utruleg at klimaminister Espen Barth Eide ikkje vil stå ved regjeringas eige klimaløfte.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) vil ikkje garantere Vestland pengar for å betale for dyre lågutsleppsbåtar.

Hurtigbåtane langs kysten har skyhøge klimautslepp. Samstundes har norske verft kompetansen til å byggje nye båtar som slepp ut lite eller ingen klimagassar.

Her kan ein altså både få ned utsleppa, og å byggje ei næring med stort eksportpotensial.

Men ny teknologi kostar. Vestland fylke reknar med at driftsutgiftene vil auke med over 100 millionar kroner i året. Det er pengar fylket ikkje har.

Difor må staten ta denne rekninga.

I mai blei «Medstraum», verdas første elektriske hurtigbåt, levert frå Fjellstrand i Hardanger. Slike vil Vestland fylke ha fleire av.

Fylket har hatt all grunn til å rekne med at det vil skje.

I si eiga plattform, Hurdalsplattforma, skriv regjeringa at dei (altså staten) vil «kompensere fylkeskommunene for merkostnader ved å velge lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.»

Difor er det smått utruleg at klima- og miljøminister Espen Barth Eide ikkje vil seie om regjeringa står ved dette løftet, når han får eit direkte spørsmål om det frå stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H).

Fylkestinget har allereie vedteke å lyse ut anbod på nye båtar i mars. Då blir kravet minst 70 prosent nullutslepp og ein klimagassreduksjon på 85 prosent. Båtane skal i drift i 2026, når dei noverande anboda går ut.

Frp stemte mot, og meiner det er totalt uansvarleg å gå vidare utan ei forsikring om at staten tek rekninga for dei nye krava.

Problemet er berre at alternativet er å lyse ut anbod med tradisjonell dieseldrift, noko som vil innebere 15 nye år med klimaverstingar langs kysten. Det vil òg ta frå norske verft ein gyllen sjanse til å bli verdsleiande på ny teknologi.

Ei reise med hurtigbåt i dag gir meir klimaavtrykk enn flytransport.

Regjeringa har på inn- og utpust snakka varmt både om nullutslepps hurtigbåtar, industribygging og at det offentlege skal ta ansvar for båe. I Hurdalsplattforma har dei òg varsla at det vil bli krav om låg- og nullutslepp på nye anbod for hurtigbåtar frå 2025.

Når Vestland fylke no følgjer opp denne politikken, som òg Solberg-regjeringa stod bak, er det totalt ansvarslaust av regjeringa å overlate rekninga til fylket.

Regjeringa veit veldig godt at fylka ikkje har pengar sjølve til å finansiere dette, i alle fall ikkje utan å kutte kraftig i resten av kollektivtilbodet.

Eskeland seier ho vil spørje på nytt. Eide treng ikkje å vente. Han bør svare no.