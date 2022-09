Bybanen til Åsane truga av regjeringa

Ved å gå frå løftet om å finansiere 70 prosent av Bybanen til Åsane, set regjeringa heile prosjektet ytterlegare på spel.

Viss regjeringa no bryt lovnadene i Hurdalsplattforma, vil det vere ei fallitterklæring for bypolitikken til Arbeidarpartiet, skriv BT på leiarplass.

Regjeringa vil ikkje auke finansieringa av Bybanen til 70 prosent, slik dei lova i valkampen. Det kunne Erling Sande, leiar i transportkomiteen frå regjeringspartiet Sp, fortelje i BT onsdag.

Er dette ei ny linje frå regjeringa, set det heile den vidare utbygginga av Bybanen til Åsane i spel. Kostnadene til Åsane-banen har auka frå åtte milliardar kroner i 2017 til rundt elleve milliardar.

Kuttar staten sin del frå 70 til 50 prosent, må bompengane i Bergen aukast med over to milliardar kroner. Det er urealistisk. Bompengeopprøret i 2019 viste at det vil vere politisk svært vanskeleg å velte auka kostnader over på bilistane.

Allereie før regjeringa eventuelt kuttar i sitt bidrag, gjorde overskridingar at fylkesordførar Jon Askeland foreslo å kutte dei siste tre stoppa på bybanen til Åsane, og la banen ende ved Åsane senter.

Bybanen til Åsane har problem, sjølv med 70 prosent statleg finansiering. Etter at det i juni vart klart at bybanen til Åsane ville bli fem milliardar kroner dyrare enn planlagt, tok fylkesordførar Jon Askeland til orde for å kutte fleire stopp på den planlagde Åsane-banen, for å spare pengar.

Det betyr at det ikkje er så mykje å hente ved å skalere ned Åsane-banen. Det er rett og slett ikkje så mykje å ta av, viss banen i heile tatt skal kome fram til Åsane.

No er det uklart om Sande sitt utspel gjeld for heile regjeringsperioden. Gjeld det berre årets budsjett, har det ingen konsekvensar. Det er uansett ikkje i der pengane til Åsane-banen skal løyvast.

Men betyr utspelet at regjeringa no bryt lovnadene i Hurdalsplattforma, kan det bli kroken på døra for heile Åsane-banen.

Det vil i så fall vere ei fallitterklæring for bypolitikken til Arbeidarpartiet, og ei svært dårleg nyheit for utviklinga av Bergen og for folket langs den planlagde traseen til Åsane.

Det er òg ei dårleg nyheit for byrådsleiar Roger Valhammer (Ap), som brukte lovnaden om 70 prosent finansiering aktivt i valkampen i 2019. Arbeidarpartiet slit allereie tungt på meiningsmålingane i byen. Det blir ikkje lettare etter dette.