Venstresiden må gå i seg selv om Ukraina.

Ukraina har gjenerobret store landområder i nordøst de siste dagene. Onsdag besøkte president Volodymyr Zelenskyj den nylig frigjorte byen Izium.

Ukrainas motoffensiv mot den russiske invasjonshæren har forbløffet en hel verden. Krigen kommer nok fortsatt til å vare lenge, og mange flere liv vil gå tapt. Likevel råder nå den største optimismen siden Russlands brutale overgrep startet for snart syv måneder siden.

Denne fremgangen hadde aldri vært mulig uten massiv våpenstøtte til Ukraina fra Norge og andre vestlige land. Denne støtten har ikke Rødt og store deler av SV ønsket å gi. Konsekvensene av en slik politikk ville vært katastrofal. Alle som har sett bildene fra Butsja vet hva russisk okkupasjon innebærer.

Nå må venstresiden gå i seg selv og bestemme seg for hvilken side de ønsker å stå på i Ukraina-krigen.

Partiet Rødt har stemt mot norsk våpenstøtte til Ukraina. I SV er det et knapt flertall for, men partiet har samtidig gått seg vill i en diskusjon om hva som er «defensive våpen». Lederen av partiets internasjonale utvalg har forsøkt seg på omkamp, «fordi mer våpen alltid skaper mer krig».

«Ukrainerne kjemper en heroisk kamp mot overmakten. Heldigvis er det et stort flertall her i Norge for å støtte dem i denne kampen», skriver BT på lederplass.

Venstresidens dagsavis Klassekampen er et talerør for det samme. I mai advarte de på lederplass mot at våpenstøtte kunne forlenge krigen. Denne uken beklaget de seg over at den ukrainske motoffensiven kunne føre til «at forhandlingsbordet skyves stadig lenger bort i horisonten».

Slike holdninger er ikke bare dypt usolidariske. Det er en passiv støtte til et diktaturs imperialistiske ambisjoner og til massemord. At dette har fått så godt fotfeste på norsk venstreside, er en skremmende konsekvens av en blind antiamerikanisme og Nato-motstand som blir dratt altfor langt.

Alternativet til en forlengelse av krigen i Ukraina er ikke fred. Alternativet til ukrainsk seier er russisk okkupasjon og forsterket selvtillit for et diktatur som har satt seg fore å bryte ned demokratiene i Vesten.

I stedet for å klamre seg til gamle dogmer, bør politikere og redaktører på ytre venstre spørre seg selv hva konsekvensene av egen politikk ville vært.

Ukrainerne kjemper en heroisk kamp mot overmakten. Heldigvis er det et stort flertall her i Norge for å støtte dem i denne kampen. Ytre venstre bør komme seg på rett side av historien.