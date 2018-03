Selskap som tar samfunnsansvar feilinformerer ikkje om farlege utslepp.

Hydro innrømmer at dei har forureina drikkevatnet rundt aluminiumsanlegget Alunorte i Brasil, men den sat langt inne. Det får Hydro svi for no.

Aksjonærane bør halde norske selskap til ein høgare standard. Det må ikkje berre handle om kortsiktig vinst, men òg om langsiktig truverd.

Natt til 17. februar i år regna det kraftig i Pará-regionen i Brasil, der Hydro har sitt aluminiumraffineri. 23. februar skreiv informasjonsdirektør Halvor Molland at det ikkje var funne prov på at det har vore lekkasjar frå anlegget. Vatnet vert testa før det renn ut, skreiv han òg.

Hydro nekta altså for at dei stod for ukontrollerte utslepp. Det var sant, men det var òg ein distraksjon. «Påstanden har vært ukontrollerte utslipp. Dette har vært et kontrollert utslipp», sa informasjonsdirektør Halvor Molland til DN søndag.

Dette er eit noko absurd kommunikasjonsgrep som tilslører sanninga, og det skadar Hydro sitt omdøme ytterlegare.

Først når det ikkje lenger finst nokon tvil om kven som står bak, innrømmer Hydro at dei står bak utsleppa. Ikkje berre har selskapet visst, men utsleppa var gjort med overlegg.

Hydro må ta lærdom av hendinga. Først for å hindre at eit liknande utslepp gjentek seg. Og så må dei sikre at kommunikasjonen med lokalbefolkninga og omverda blir meir etterretteleg.

Då er det bra at KLP, Hydros tiande største eigar, kallar selskapet inn på teppet. Ifølgje DN vurderer KLP eigarskapet sitt i Hydro.

Berre trugselen om at KLP kan dumpe Hydro er alvorleg for selskapet. Aksjekursen har allereie rast nedover, med eit fall på rundt ti prosent sidan problema starta i februar.

Men det handlar om meir enn eit kraftig børsfall. Eigarane til Hydro er med rette uroa for at omdømmetapet råkar dei òg, viss utsleppa ikkje får konsekvensar.

Det kjem til å regne kraftig igjen i Brasil. Hydro må vere førebudd på det, slik at dei ikkje på ny utset befolkninga for farlege miljøgifter.

I visjonsdokumentet The Hydro Way skriv selskapet at oppkjøpet i Brasil var modig, og framtidsretta. I Hydro vert mot definert som «å møte utfordringer og ta kalkulert risiko, selv om utfallet er usikkert.»

Det verkeleg modige er å sleppe ut kaustisk soda i drikkevatnet til folk, og tru at det ikkje vert oppdaga. Særleg lurt er det ikkje.

«Samfunnet er både våre kunder, våre partnere og lokalmiljøet vi er en del av», skriv selskapet i The Hydro Way. No har visjonen blitt testa, og det gjekk ikkje så bra.