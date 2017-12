Stortinget gjør klokt i å slå fast at varamedlemmer ikke skal velges til Nobelkomiteen.

Tidligere partileder Carl I. Hagens (Frp) drøm ble knust da Stortinget denne uken vedtok at stortingsrepresentanter og vararepresentanter ikke er valgbare til Nobelkomiteen. Fordelene med en tydelig avstand mellom komiteen og Stortinget er så åpenbare at et slik vedtak burde være unødvendig.

De fleste partiene har de senere årene gjort klokt i å nominere kandidater uten binding til nasjonalforsamlingen. Ved å stille seg bak vararepresentant Hagen, valgte Fremskrittspartiet i år annerledes.

Derfor var det nå nødvendig av Stortinget å slå ettertrykkelig fast hvem som er valgbare.

Men de senere ukenes debatt har vært uverdig, fordi den i så stor grad har handlet om person. Begrunnelsen for denne ukens vedtak er av prinsipiell karakter – at det skal være et tydelig skille mellom Stortinget og Nobelkomiteen.

Samtidig er det åpenbart at valget av en såpass kontroversiell kandidat som Hagen har vært en del av bildet. Personfokuset har skapt uheldig støy.

I etterpåklokskapens lys er det tydelig at retningslinjer for hvem som kan velges burde vært på plass før partiene kom med sine nominasjoner.

Presidentskapet skal nå utrede hvorvidt det bør være ytterligere begrensninger i hvem som kan velges, slik som verv i internasjonale organisasjoner.

Men uavhengig av hvilke formelle krav Stortinget stiller til kandidatene, vil det hvile et ansvar på partiene.

Det er et godt system at partiene nominerer kandidater, men for at det skal fungere godt bør partiene unngå å nominere kandidater som skaper politisk splid og unødvendige kontroverser.

Nobelprisens troverdighet rammes når den blir en scene for partipolitiske kamper.

Når Frp skal finne en ny kandidat på nyåret, vil partiet forhåpentlig være sitt ansvar bevisst.

Søndag deles fredsprisen ut til ICAN, og forhåpentlig vil det være kampen mot atomvåpen, og ikke Carl I. Hagen, som får all oppmerksomhet den dagen.