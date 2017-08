Aps ideer om en ny helsereform viser manglende tillit til kommunene.

Pasienter blir tidvis kasteballer mellom kommuner og statlige sykehus. Aps helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen vil løse problemet ved å flytte finansieringen av helsetjenester ut fra kommunene.

Denne sentraliseringsrefleksen bør bekymre alle som er opptatt av sterke kommuner. Ap ønsker å gå i gang med å utrede et pilotprosjekt straks de kommer i regjering. Tanken er, ifølge Dagens Næringsliv, at kommunenes helse- og omsorgssektor og sykehusene ledes og finansieres på ett forvaltningsnivå. Dette nivået skal være større enn kommunene og mindre enn regionene.

Ap er altså villig til å krympe kommunenes ansvarsområde dramatisk, for å løse et samarbeidsproblem.

Forslaget om en slik gjennomgripende reform virker foreløpig så lite gjennomtenkt at det er vanskelig å ta det helt alvorlig. Men også uklare valgløfter blir noen ganger innfridd. Det er derfor grunn til å frykte at Ap vil gjøre dramatiske endringer i kommunenes helsetjenester.

Finansieringen skal samles til ett nivå, for «å unngå at helsehjelpen glipper mellom kommunens og statens ansvar», slik Micaelsen formulerer det.

Ett av argumentene for en slik ny organisering av helsesektoren, er at det kan være fornuftig å bruke en større andel av helsekronene på forebygging. Slike omprioriteringer vil være fullt mulige uten en slik reform, men forutsetter at man stoler på at kommunene evner å gjøre jobben. Det gjør kanskje ikke Ap.

Heldigvis reagerer både Høyre og Sp negativt på Aps ønske om å svekke kommunenes rolle i helse- og omsorgspolitikken. Senterpartiet vil i denne saken være en fornuftig brems, dersom det skulle bli regjeringsskifte til høsten.

Det norske helsevesenet er gjennomgående godt, men må kontinuerlig forbedres. Micaelsen peker på ett av flere svake punkter. Men veien til bedre omsorg for pasientene går gjennom, ikke utenom, kommunene.

Kommunenes makt ligger ikke i hvor mye penger som brukes der, men i at kommunene selv gjør prioriteringer. Om noe, bør kommunene få flere oppgaver og større frihet til å bestemme over egne budsjetter.

Mer makt til kommunene vil bety at tjenestene vil variere fra sted til sted. Friheten til å prioritere ulikt er det som gjør det norske lokaldemokratiet levende.

Samarbeidsproblemer mellom kommuner og sykehus rammer for mange pasienter i dag. Men hensynet til pasienten kan settes først, uten å svekke lokaldemokratiet.