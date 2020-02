Sikkerhetstrusselen kommer fra øst

Også Norge må forberede seg på at verden er i ferd med å bli farligere.

MER KOMPLISERT: Forsvarets etterretningstjeneste slår fast at trusselbildet er mer komplisert enn tidligere, og at det endrer seg raskere. Foto: Scanpix

Det er lite nytt i at Russland utgjør den største militære sikkerhetstrusselen mot Norge.

Det urovekkende er at stormakten i vårt nordlige nabolag er godt i gang med nye våpenkappløp. I tillegg ligger Russland i skarp konkurranse om å kontrollere verdens digitale infrastruktur, blant annet med Kina og USA.

Forsvarets etterretningstjeneste (E-tjenesten) slår fast at trusselbildet er mer komplisert enn tidligere, og at det endrer seg raskere. Det er viktig at regjeringen og Stortinget forstår denne utviklingen.

Da E-sjef Morten Haga Lunde la frem den årlige Fokus-rapporten om sikkerhetstrusler mot Norge, la han vekt på den politiske utviklingen i Russland og Kina.

Begge land beveger seg i mer autoritær retning, og i begge land brukes den militære etterretningen som redskap i alle samfunnets sektorer. Metodene spenner fra økonomisk maktbruk og desinformasjon til økt overvåkning.

Stormaktenes vilje til å bruke militær makt mot egen befolkning er dårlig nytt for resten av verden. Det betyr at de også er villige til å sette økt press og bruke nye metoder for å styrke sin internasjonale posisjon.

Datainnsamling er blitt gull verdt i autoritære regimers kaldkrigføring, og den digitale utviklingen kan vanskelig overdrives, mener etterretningssjefen.

Russlands innblanding i USAs presidentvalg i 2016 er ett skrekkeksempel.

Frode Berg-saken viser at Norge og Russland fremdeles driver klassisk skyggespill mot hverandre. At en amatøragent blir avslørt på denne måten, er ikke egnet til å skape tillit til norsk E-tjeneste. Fadesen kan ha gitt Russland et diplomatisk overtak.

Saken bør likevel ikke svekke Norges evne til å forstå russernes intensjoner og strategier. Nordområdene er et sensitivt politisk felt, og vil neppe bli mindre omstridt i årene som kommer.

At Russland ser ut til å ønske ekstraomganger om den 100 år gamle Svalbardtraktaten, er et tegn på dette.

Norge står i en vanskelig spagat. Vår utenrikspolitikk handler om å skape dialog og avspenning med Russland og Kina.

Samtidig skal forsvarspolitikken prioritere å styrke beredskapen i nord og forstå våre nabostormakters kapasiteter og strategier.

I tillegg må regjeringen forholde seg til vår hovedallierte USA, som for tiden fører utenriks- og forsvarspolitikk på impuls på Twitter.

Hvis Norge kan være en voksenstemme i dette støyende selskapet, er det en stor fordel.

