Hyttebygging bør avgrensast, men ikkje ved å nekte vatn og do Det er feil verkemiddel å bruke. Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden Bergens Tidende MDG vil avgrense bygging av nye hytter til allereie eksisterande hyttefelt, som her i Myrkdalen. Det kan vere fornuftig, men andre verkemiddel dei føreslår er ikkje det. Foto: Bård Bøe (arkiv) For å bevare urørt natur, vil Miljøpartiet dei Grøne lage fleire grenser for kvar folk kan bygge hytte. I sitt utkast til program for valet neste år, føreslår programkomiteen å seie nei til alle nye hytter utanfor eksisterande hyttefelt. Dei vil også ha ei nasjonal maksgrense for kor stor hytta kan vere, og nekte hytter som i dag ikkje har veg, innlagt vatn og avløp å få dette. Å avgrense utbygginga av nye hyttefelt er fornuftig. Det er i dag nesten 450.000 hytter i Noreg. Å ta vare på urørt natur er hovudargumentet mot vindkraftutbygginga i fjellheimen. Det er naturleg også å drøfte i kva grad hyttebygging øydelegg viktig og sårbar natur. Men verkemidla MDG her legg opp til å bruke, er ikkje dei rette. Fortetting av allereie bygde hyttefelt kan vere fornuftig, men ei maksgrense for hyttestorleik, verkar unødvendig. Lokale forhold som plassering i terreng vil ha mykje å seie for kor inngripande ei hytte av ein viss storleik er. Å nekte utbygging av infrastruktur til eksisterande hyttefelt er også eit svært drastisk tiltak, som det er vanskeleg å sjå nytten av. For mange kommunar er hytter og besøkjande viktige for å sikre inntekter. Dette er også eit forhold ein må ta med i rekneskapen. Det vil difor vere viktig for kommunane å kunne gjere lokale tilpassingar, ikkje berre få nasjonale reglar tredd ned over hovudet. Det vil likevel vere best dersom hyttebygging i stor grad blir avgrensa til område der det allereie er utbygd, og det må vere strenge grenser for kor ein kan bygge nytt. Ein måte å gjere dette på, er å lage ordningar som gir økonomisk insentiv til å dele på dei hyttene som allereie er bygde. Mange av dei nesten 450.000 hyttene står tomme store delar av året. Dersom folk lettare kunne leige hytter, ville truleg behovet for å bygge nytt bli redusert. Det er stort behov for å ta vare på den norske fjellheimen. Men nasjonal detaljstyring av kor store og utstyrte hyttene kan vere, er ikkje vegen å gå. Publisert Publisert: 3. juni 2020 14:52 Oppdatert: 3. juni 2020 15:18 Les mer om dette temaet Her stupte bom-inntektene under koronakrisen Nå skal Myrkdalen Fjellandsby bli dobbelt så stor Designer­hytten er 65 kvadrat­meter og har ikke strøm, vann og avløp: – Vi er veldig lykkelige her I fjor steg hytteprisene i fjellet over hele landet. Men her har prisene gått 235.000 kroner ned.

