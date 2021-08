Flere må testes og vaksineres

Det haster å håndtere smitten blant de unge.

Mange av de ansatte på Spelhaugen er satt i karantene på grunn av de høye smittetallene i Bergen, og mandag var det lange køer til teststasjonen på Festplassen.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Mandag strakk køen fra teststasjonen på Festplassen seg langt ned langs Smålungeren. Selv om legevaktsjefen forsikrer om at det går fort å ta unna 100 meter lang kø, er det et symptom på at smitten stiger i byen – ikke minst blant de unge.

Ifølge smittevernoverlege Egil Bovim er det mye smitte i yngre aldersgrupper. 14 av smittetilfellene det siste døgnet har tilknytning til fadderuken, og det er registrert smitte ved flere videregående skoler.

Utviklingen viser at det haster å håndtere ungdomssmitten, og at flere må testes og vaksineres for å få situasjonen under kontroll.

Les også Slik opplevde ungdom korona: – I fotballen var det mye frustrasjon

Ifølge de siste fremskrivningene fra Folkehelseinstituttet (FHI) vil aldersgruppen 10–19 år bidra betydelig til sirkulasjonen av koronaviruset i høst.

Etter råd fra FHI, besluttet Regjeringen forrige uke at også 16- og 17-åringer skal få tilbud om vaksine. Det fremstår som en fornuftig linje.

To faktorer er avgjørende for om unge skal vaksineres: hvor mye det demper risikoen for at de selv blir syke, og hvilken effekt det har på smitte, innleggelser og dødsfall i samfunnet generelt.

Data fra både Norge og andre land viser at korona er langt mer utbredt i aldersgruppen 16–19 år enn blant yngre barn.

Selv om folk i denne aldersgruppen tåler sykdommen godt, vil vaksinasjon bidra til å beskytte mot alvorlig sykdom hos andre og redusere den generelle smittespredningen, ifølge FHI-overlege Margrethe Greve-Isdahl.

Dermed vil det også bli mulig å lette på restriksjoner som har vært særlig krevende for unge aldersgrupper. Det er en svært viktig bieffekt. Nedstenging har ført til både økning og forverring av psykiske lidelser blant unge, ifølge regjeringens rapport om livskvalitet under pandemien.

FHI skal den neste uken også vurdere om anbefalingen om å ta vaksine også skal gjelde gruppen barn mellom 12 og 15 år, ifølge VG.

Uansett hva konklusjonen blir, hviler det nå et tungt ansvar på det kommunale apparatet.

De må sørge for at de unge blir vaksinert raskt og fortløpende, og at flere får testet seg effektivt for å hindre både langvarige karantener og at smitten sprer seg på skolene.