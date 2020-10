Amundsen viser forakt for rettsstaten

Frps tidligere justisminister kopler partiet Rødt til drapsetterforskningen i Kristiansand. Det er en stygg og uverdig anklage.

Publisert Publisert Nå nettopp

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) spekulerer på at drapet i Kristiansand kan være politisk motivert. Foto: Berit Roald / NTB

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Per-Willy Amundsen (Frp) peker på «voldsvenstre» etter dødsfallet i Kristiansand, der et tidligere medlem av Stopp islamiseringen av Norge (Sian) ble funnet død.

Politiet etterforsker saken som et drap. Det er ikke kommet ut noe fra etterforskningen som tilsier at drapet var politisk motivert.

Slike fakta lar ikke en av Frps tidligere justisministre – og deres nåværende justispolitiske talsperson – seg hefte av. Amundsen spekulerer vilt på Facebook: «Hatet fra ekstremvenstre må tas på alvor. Man kan mene hva man vil om Sian, men alle har rett til frie ytringer.»

Men det var ikke det verste Amundsen gjorde etter at drapsetterforskningen ble kjent.

«Det er elementer i partiet Rødt som bruker vold for å fremme sitt budskap», sier Amundsen til TV 2. Det er uansvarlig å spekulere på at medlemmer av et politisk parti kan ha stått bak et drap.

Uttalelsene kan utsette medlemmer av et lovlig, politisk parti for fare. Og det finnes ikke et fnugg av bevis for påstanden.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skriver i sin siste rapport at det er størst fare for angrep fra islamister – og høyreekstreme. Sistnevnte har Norge dessverre vonde minner fra.

Sitatet viser forakt for det saksfeltet som Amundsen en gang hadde ansvaret for.

Det han sier er en større fare for demokratiet enn det «voldsvenstre» som Amundsen spekulerer på for å politisere et tragisk dødsfall.

Amundsens utspill bør være nok en påminnelse om at Erna Solberg (H) godtok for mange ukvalifiserte Frp-ere som statsråder.

Utspillet er nemlig ikke særlig uvanlig for Amundsen å være.

Fremskrittspartiet profilerer seg på å være et «lov og orden»-parti. Om det skal ha noe som helst rot i virkeligheten, må Frp-leder Siv Jensen ta affære.

Hun må beklage på vegne av partiet.

Jensen kan ikke bare se på at hennes justispolitiske talsperson spekulerer seg frem til en drapsanklage.