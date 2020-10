Klimapolitikken må skjerpast

Nasjonalbudsjettet viser at regjeringa er langt unna å nå sine eigne klimamål.

Beksvart er det ikkje, men klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V) og regjeringa må gjere langt meir for å nå sine eigne og nasjonens klimamål, skriv BT på leiarplass. Foto: Terje Pedersen

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Nasjonalbudsjettet viser at Noreg slit med å få ned klimautsleppa. Utsleppa må halverast innan 2030 for å nå målet Noreg har plikta seg til. Men med dagens politikk vil ikkje målet bli nådd før 2050.

Klimapolitikken må difor skjerpast kraftig.

Regjeringa svarar på kritikken med å vise til at utsleppa går rett veg, og at dei vil kome tilbake med nye tiltak seinare i haust. I tillegg er det òg viktige klimatiltak i statsbudsjettet, ikkje minst 2,7 milliardar i oppstartsløyvingar til karbonfangst og lagring (CCS).

Skal klimautsleppa halverast innan 2030, må det likevel hardare lut til.

Dei største utsleppa kjem i dag frå oljenæringa, i hovudsak frå gasskraftverk på oljeplattformene. Skal Noreg ha ein sjanse til å halvere utsleppa innan 2030, må plattformene elektrifiserast.

Men det må skje på ein måte som ikkje går ut over industrien på land. At utvikling av ny fornybar industri på Vestlandet blir hindra av elektrifiseringa av sokkelen, er uhaldbart. Her bør regjeringa kome tilbake med ei løysing, og det hastar.

Ein annan sektor der tiltaka må skjerpast, er transport. Dette er den tredje største utsleppskjelda, etter olje og industri.

Mykje av utsleppa er framleis frå personbilar. Til no har støtta til elbilar tappa staten for inntekter, som andre må betale. Difor er det fornuftig at regjeringa no byrjar ei forsiktig innfasing av avgifter på elbilar, så lenge kostnadene ved for fossildrivne bilar blir auka tilsvarande.

For resten av transportsektoren, fly, tungtransport og skipsfart, går det for seint. Både støtte, avgifter og krav bør brukast meir for å forsere skiftet til nullutslepp. Her ligg det òg store mogelegheiter for industrien, ikkje minst på den maritime sida.

Eit døme på at regjeringa gjer for lite, er der ferske vedtaket i Vestland fylke, om å utsetje innføringa av nullutslepps hurtigbåtar til 2028. Dette er eit nasjonalt industriutviklingsprosjekt. Staten burde difor ta heile ekstrarekninga.

Å halvere klimautsleppa innan 2030 er ambisiøst. Det vil ikkje bli konfliktfritt. Staten kan ikkje finansiere alt. Både næringsliv og borgarar må difor rekne med å betale meir av rekninga.

Men då er det desto viktigare at både vinsten og kostnadene blir jamt fordelt, både geografisk og sosialt. Viss enkelte grupper, til dømes folk i distrikta, blir sitjande med svarteper, blir det langt vanskelegare å få gjennom tiltaka som er naudsynt.