La dei verna vassdraga vere i fred

Stortinget seier klokleg nei til å bygge ut verna vassdrag.

Klaus Rasmussen i Naturvernforbundet, ved Øystesevassdraget i 2012. Foto: Roar Christiansen (Arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Senterpartiet og Framstegspartiet vil bygge ut vasskraft i verna vassdrag. Noreg treng meir straum i framtida, for elektrifiseringa av transportsektoren har så vidt starta.

Men det blir veldig rart når to av partia som frontar vindkraftmotstanden, plutseleg vil opne for meir nedbygging av urørt natur. Det ber preg av at partia forstår behovet for meir kraft, men at vindkraft har blitt for upopulært.

Hadde partia fått gjennomslag på Stortinget, ville dei fort ha blitt minna på kor upopulært vasskraft kan vere. For to år sidan vart Øystesevassdraget verna, etter 30 års kamp.

Vasskraft krev enorme naturinngrep. Det er ofte langt meir inngripande å legge store område under vatn, og så føre elva over i røyr, enn å bygge eit vindkraftanlegg.

Dagleg leiar i Hordaland Turlag, Helene Ødven, ved Øystesevassdraget i 2016. Foto: Tor Høvik (Arkiv)

Det er eit stort potensial i å utnytte eksisterande vasskraftverk betre. Nye turbinar kan gi langt meir kraft, med langt mindre naturinngrep enn heilt nye kraftverk. Saman med ei klok utbygging av vindkraft, kan det gi Noreg heilt nødvendig påfyll av fornybar kraft.

Det er ikkje så mange år sidan Senterpartiet jubla over vindkraftutbygging, og ville ha eit eige statleg selskap for å få fart på utbygginga.

Regjeringa prøvde nyleg å lage ein nasjonal plan for vindkraft, for å finne ut kvar det kunne vere mogeleg å bygge nye anlegg. Den prosessen havarerte, etter sterk motvind.

Det Senterpartiet og Framstegspartiet eigentleg etterlyser, er ein gjennomgang av 390 verna vassdrag. Det kjem truleg til å møte minst like mykje motstand – og føre til like lite kraftutbygging.

Vernestrategien for vassdrag har vore klok. Den seier at naturen kan i seg sjølv vere eit argument mot utbygging, og at elvene har varig verdi. Vernet låser derimot ikkje all utbygging. Sjølv i verna vassdrag kan ein bruke kraftutbygging til å redusere faren for flaum.

Då er det ingen grunn til å gjere elvene utrygge igjen.