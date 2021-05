«Benkene til Kim» er et viktig signal om at Bergen skal bli en mer tolerant by

Dette prosjektet er fint. Forhåpentlig kan det bidra til å løfte byens takhøyde.

«Benkene til Kim» er mer enn et kunstverk. Det er et lite byrom med sitteplasser, der flere kan tilegne seg kunnskap om Frieles innsats, mener BT. Foto: Geir Martin Strande

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Bergen kommunes plan for å gi viktige, historiske kvinner større plass i bybildet, har fått en god start.

Denne uken ble kunstverket «Benkene til Kim» på Vågsallmenningen avduket, som en hyllest til Karen-Christine «Kim» Friele, landets fremste forkjemper for homofile og lesbiskes rettigheter.

Kunstner Lina Viste Grønlis vinnerkonsept er et heldig valg. I stedet for en tradisjonell byste eller statue, har Grønli laget hyllesten som tre benker, formet som bokstavene K, I og M – Frieles klengenavn.

Benkene henviser til Frieles egen historie. I lange perioder satt hun på en benk i Oslo og speidet etter likesinnede, etter at hun selv kom ut av skapet på 1960-tallet.

«Benkene til Kim» er altså mer enn et kunstverk. Det er et lite byrom med sitteplasser, der flere kan tilegne seg kunnskap om Frieles innsats.

Les også Kim Friele hedret: – Disse benkene er perfekte som en skulptur i Kims ånd

På begynnelsen av 1970-tallet forbød fremdeles den norske straffeloven seksuell omgang mellom menn. Inntil 1977 mente fremdeles Norsk psykiatrisk forening at homoseksualitet skulle regnes som en psykiatrisk diagnose. Helt til 1979 ble homofile systematisk diskriminert i Forsvaret.

Som leder i Det norske forbundet av 1948 (DNF-48) var Kim Friele sentral i arbeidet med å endre disse nedverdigende og arkaiske lovene og definisjonene, og sikre likestilling for lesbiske og homofile.

Benkene kan også fungere som en tankevekker. I enkelte land i Øst-Europa er forfølgelsen av homofile brutal og potensielt dødelig, spesielt i Tsjetsjenia og andre deler av Russland. I Saudi-Arabia, Iran og Uganda er situasjonen for skeive like livstruende.

Her hjemme viser blant annet transdebatten, hatkriminalitet mot homofile og homohets i idretts- og ungdomsmiljøer at vi har en vei å gå. Jobben Kim Friele har begynt på, er på langt nær over.

Derfor er det bra at byer som Bergen bruker byrommet til å vise at intoleransen mot skeive er uakseptabel.

Les også Ingenting kommer av seg selv. Kjønnskamp lønner seg.

En skulptur skaper selvfølgelig ikke åpenhet og toleranse alene. Den er først og fremst et fint uttrykk for vilje til å gjøre byen til et bedre sted for alle.

Det er opp til politikere, organisasjoner, institusjoner og skoler å følge opp denne intensjonen, både i ord og handling.

Kim-benkene er et fint sted for ettertanke. De bør i tillegg bidra til få fart på arbeidet med å gi viktige og modige kvinner en større plass i byens bevissthet.