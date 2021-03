Noreg treng ein plan for elektrifiseringa

Regjeringa må vurdere om kravet til elektrifiseringa av sokkelen verkeleg er lurt.

Regjeringa bør ta stilling til om Noreg skal droppe kravet om 50 prosent kutt i CO₂-utsleppa på norsk sokkel innan 2030, skriv BT på leiarplass. Foto: David Hecker

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Laurdag tok Miljøpartiet De Grønne (MDG), av alle, til orde for at Noreg bør droppe målet om å halvere klimautsleppa innan 2030.

Partiets energipolitiske talsmann, Ask Ibsen Lindal, meiner det ikkje er mogeleg utan å elektrifisere oljeinstallasjonane på norsk sokkel. Og det vil han ikkje gjere.

Saka er strengt tatt bygd på ei mistyding. Noreg vil kunne nå klimamålet utan elektrifisering, fordi oljenæringa går inn under EUs klimakvote.

Men den aukande motstanden mot å fôre oljeplattformer med straum frå land er viktig av ein annan grunn, som òg Lindal er inne på:

Det vil krevje svært mykje straum, opp til 14 terawatt-timar (Twh) ifølgje oljenæringa sjølv. Det er om lag ti prosent av dagens produksjon, og vil åleine kunne ta heile straumoverskotet i Noreg.

Les også BT-leiar: Vestland må ta krafta tilbake

Hovudproblemet er at Noreg òg treng denne straumen til industri og utsleppskutt på land.

Som NVE-direktør Kjetil Lund skreiv i ein kronikk nyleg, blir det kamp om straumen i åra framover. Ei rekke bedrifter ønskjer å bruke straum til å få ned klimautsleppa.

Samstundes er det svært mange planar om ny industri, spesielt innan fornybar-næringar som produksjon av batteri og hydrogen.

Ikkje minst for Vestlandet er tilgang på rimeleg straum grunnleggande for å klare omstillinga frå olje til fornybar, som i stor grad må skje dette tiåret.

Noreg treng no ein samla plan for elektrifiseringa. Det bør skje i energimeldinga regjeringa skal legge fram til våren.

Her må ein diskutere fornufta i å pålegge oljenæringa å kutte utsleppa med 50 prosent, slik Stortinget gjorde som vilkår for oljeskattepakken i fjor.

Viss elektrifiseringa av sokkelen går ut over omstilling og nyskaping på land, er det ingen god idè. Vil regjeringa halde på ambisjonen, må dei i så fall vise korleis dei vil auke kraftproduksjonen tilsvarande. Viss ikkje vil kraftprisane gå opp.

Utsleppa frå oljeplattformene, som industrien elles, er ein del av kvotesystemet til EU. Regjeringa har i klimameldinga varsla at dei vil gradvis auke den nasjonale CO₂-avgifta til 2000 kroner tonnet i 2030.

Regjeringa bør no seriøst vurdere å la CO₂-prisen styre elektrifiseringa, i staden for kuttkrav. Prising av utslepp er den beste måten å sikre at dei billigaste kutta blir tatt først.

Denne vurderinga må òg ta omsyn til at skattebetalarane tek nesten heile rekninga for elektrifiseringa, som oljeselskapa kan skrive av på skatten.

Spørsmålet er om det er verdt pengane.