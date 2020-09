No må byrådet takle fastlegekrisa

Mangelen på fastlegar blir berre større, så no må kommunen ta grep sjølv.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Helsebyråd Beate Husa (KrF) må ta grep for å få fleire fastlegar i Bergen. Foto: Bjørn Erik Larsen (Arkiv)

Fastlegemangelen i Bergen har vart i meir enn to år. Situasjonen har vore prekær lenge. Men no er den faktisk verre enn nokosinne, med 24 ledige stillingar i Bergen.

Det går utover pasientar, kommuneøkonomien – og sjølvsagt fastlegane som får eit auka arbeidspress. For få fastlegar kan føre til at det blir endå færre fastlegar.

I vår fekk byrådet tilsendt ti framlegg for å betre stoda. Koronapandemien har nok tatt mykje arbeidskapasitet, men mangelen fastlegar gjer berre vondt verre.

No må byrådet handsame desse framlegga raskt.

Les også Therese sa opp fastlegejobben for eitt år sidan. Men ingen vil ta over.

Eit av tiltaka er at kommunen bør tilby ein tilbakekjøpsgaranti for fastlegar. I dag kostar ein fastlegeheimel over éin million kroner. Blir ein i stillinga lenge, er det handterleg.

Men om nye fastlegar er usikre på kor lenge dei klarer å bli i stillinga, bidreg fastlegeheimelen til å halde gode legar ute. Om Bergen kommune kunne tilby ein tilbakekjøpsgaranti, slepp nye fastlegar å hamne i same situasjon som Therese Strømsli.

Ho betaler framleis på lånet ho tok opp for å bli fastlege, sjølv lenge etter ho sa opp.

Det er forståeleg at kommunen ønskjer å sikre at nye fastlegar blir verande lenge i stillinga, men akkurat no er behovet så akutt at dei må tenkje annleis.

Klarer kommunen å tilsetje fleire fastlegar, kan arbeidspresset gå noko ned. Det må vere betre enn å bruke store summar på vikarar.

Les også Debatt: – Det er ikke sykehusene som skaper fastlegekrisen

Fastlegane har fått fleire og fleire oppgåver dei siste åra, noko som gjer at mange fastlegar opererer med mindre pasientlister enn dei maksimalt har lov til.

Det fører til eit behov for fleire fastlegar. I tillegg går mange fastlegar av med pensjon.

Fastlegekrisa gjeld ikkje berre i Bergen. Den er nasjonal, og i mai la helseminister Bent Høie (H) fram sin handlingsplan for å betre situasjonen. Der lova staten meir pengar og lågare arbeidsmengde for fastlegane.

Bergen kommune har ikkje sett nokre resultat av planen til no. Men det er eit argument for at Bergen ser på eigne tiltak raskt, og ikkje ventar lenger.