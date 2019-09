Boris Johnson driver et udemokratisk spill

Britene bør få en ny folkeavstemning for å avgjøre Brexit-spørsmålet.

FARLIG SPILL: Selv om stengingen er formelt korrekt innført, er det et alvorlig inngrep i demokratiet. Også i Johnsons eget parti er reaksjonene sterke. Det skulle bare mangle, mener BT. Henry Nicholls / Scanpix

Det er ikke rart at det stormer rundt ørene på britenes konservative statsminister Boris Johnson.

Ved å suspendere parlamentet i fem uker kort tid før Storbritannia bryter med EU, forsøker han å hindre at politikerne får stanse brexit uten en avtale.

Selv om stengingen er formelt korrekt innført, er det et alvorlig inngrep i demokratiet. Også i Johnsons eget parti er reaksjonene sterke. Det skulle bare mangle.

At en egenrådig politiker kan avskjære så viktige prosesser alene, er et autoritært trekk som ikke er det britiske demokratiet verdig.

Også dronning Elisabeth er spilt sjakk matt her. Hadde hun nektet statsministeren å suspendere parlamentet, ville det blitt tolket som et uhørt inngrep i folkestyret, som hun skal ha en armlengdes avstand til.

Parlamentet i London skal nå være stengt fra september til midten av oktober. Det åpner når det bare er 17 dager til fristen for brexit, den 31. oktober.

Dette er altfor kort tid til at parlamentet kan behandle den kompliserte situasjonen på ansvarlig måte.

Siden folkeavstemningen da britene sa nei til EU i juni 2016, har prosessen i realiteten ikke beveget seg ett skritt.

Tidligere statsminister Theresa May gikk av i sommer, nettopp fordi hun ikke maktet å komme til enighet om en avtale med EU om vilkårene for brexit.

Dermed står britene overforfor en brutal overgang til en ny politisk og økonomisk virkelighet den 1. november.

Konsekvensene er uoversiktlige, men kan bli alvorlige, med kaos ved Englands grenser og mangel på viktige varer som resultat.

Også norske eksportbedrifter bør se med bekymring på det som nå skjer i Storbritannia.

Boris Johnsons begrunnelser for å sette parlamentet ut av spill, lyder hule som tomtønner.

Han hevder at det vil gi ham til tid til å fokusere på sin «veldig spennende agenda», som det å finansiere helsesystemet og håndtere tung kriminalitet.

At statsministeren serverer slik orwellsk nytale, svekker i enda større grad tilliten til at han er i stand til å håndtere situasjonen. EU står fast på sin avgjørelse om ikke å forhandle videre om forslag som allerede er forkastet.

Boris Johnson er ikke en folkevalgt statsminister, men plukket ut av sine egne partimedlemmer etter Mays avgang.

I en så kritisk situasjon som landet hans står i nå, burde han konsultere velgerne, før han lukker en prosess som vil være avgjørende for Storbritannias fremtid.

Det rette og ryddigste er at regjeringen hans skriver ut nyvalg, slik at folket kan si sitt om hvordan landet deres skal forholde seg til resten av Europa i årene som kommer.

Publisert 2. september 2019 05:12