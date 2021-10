Kvinner må vere trygge på jobb som fiskarar

Fortidas haldningar kan ikkje få styre framtidas næring.

Sjark og fiskeskøyte på lofotfiske. Fiskeria er ei av landets mest kjønnsdelte næringar. Meir enn 19 av 20 fiskarar er menn.

Fiskar Susanne Mortensen skreiv nyleg eit innlegg hos NRK Ytring om livet som kvinne på havet. Teksten er sterk kost:

«Jeg er flau over dere som har kalt meg svak, hore, fettkjerring, hysterisk og fått meg til å tro at jeg ikke kan», skriv Mortensen, og fortel at ho ikkje kan tilrå andre kvinner å bli fiskarar.

Kronikken frå Mortensen er eit svar på den nye regjeringsstrategien for å rekruttere fleire kvinner som fiskarar. Meir enn 95 prosent av alle fiskarar er menn.

I ei pressemelding skreiv fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) at «næringen har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder holdninger».

Den formuleringa er nok i svakaste laget, skal ein tru Susanne Mortensen:

«Dere som har satt meg til oppgaver jeg umulig kan mestre, bare for å flire av meg etterpå. Dere som har tatt på meg, uten lov. Til dere har jeg ingenting å si annet enn at jeg håper barna deres er stolte av fedrene, som har vært med på å bryte ned et forsvarsløst menneske, uten grunn.»

Ho peikar på at det må kome kvinner inn i leiarposisjonar, at reiarlag og faglag må ta sjåvinismen på alvor, og at menn må snakke seg imellom om kva haldningar som ikkje er ok.

Varselet frå Mortensen må bli teke på alvor. Det hastar. Og ho er ikkje den fyrste som seier frå om uakseptabel sjåvinisme i bransjen.

For sjølv om mange fiskarar har haldningar som høyrer fortida til, er sjømatnæringa ei framtidsnæring i Noreg.

Nye tal viser at Noreg har eksportert sjømat for 84,7 milliardar kroner hittil i 2021, skriv Noregs sjømatråd. Det er ein vekst på ti prosent frå fjoråret, og ny rekord. Både fiskeri og havbruk og aukar kraftig.

Denne næringa skal vere ein av berebjelkane i den norske økonomien i framtida, slik ho er det i dag. Potensialet for å eksportere fisk og sjømat er stort. Og sjølv om oppdrett tek mykje av plassen i den offentlege debatten, set Noreg også nye rekordar i fiskeria.

Derfor er det viktig at fiskaryrket er attraktivt for stadig nye generasjonar ungdom – av alle kjønn. Det er viktig å sjå at ein fiskebåt trass alt er ein vanleg arbeidsplass. Det skal ikkje vere meir rom for trakassering om bord enn i land.

Susanne Mortensen fortener takk for å ha sagt frå. No må næringa handle.