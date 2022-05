Bærekraft må bli viktigere i offentlige innkjøp

Det offentlige Norge skaper enormt med avfall. Bergen kommune må bli bedre på innkjøp av datamaskiner.

Lynghaug skole må skrote 450 chromebooker til sommeren. «Når kommunen går til anskaffelse av nye maskiner, må det legges større vekt på at disse kan repareres, oppdateres og ha lang levetid», mener BT på lederplass.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

4120 fullt brukbare datamaskiner i bergensskolen må skrotes i løpet av sommeren. Årsaken er maskinenes utløpsdato og kommunens skjerpede krav til sikkerhet. Datamaskinene er bare fire år gamle.

Saken illustrerer godt hvordan hensyn til bærekraft ikke veier tungt nok i det offentlige. Når kommunen går til anskaffelse av nye maskiner, må det legges større vekt på at disse kan repareres, oppdateres og ha lang levetid.

Den digitale revolusjonen er et gode for de aller fleste. Men den har også sin pris. Tall fra 2019 viser at det ble kastet 54 millioner tonn med elektrisk avfall i verden.

Norge er aller verst. Hver enkelt nordmann og -kvinne sørger for nesten 30 kilo elektronisk avfall hvert eneste år.

Nordmenn er relativt gode på gjenvinning av viktige metaller og mineraler fra elektronikk. Dette bidrar til å begrense behovet for utvinning av nye råstoffer, som fører med seg både store naturinngrep, forurensing, klimagassutslipp og menneskelig lidelse.

Les også Chromebookene var nye i 2018. Nå må bergensskolene skrote over 4000 maskiner.

Derfor er det bra at de 4120 chromebookene fra bergensskolen skal sendes til gjenvinning. Men det er ikke nok.

I offentlig sektor sløses det enormt med ressursene. Offentlige virksomheter kaster årlig over 7000 tonn brukbare kontormøbler, til en verdi på minst 100 millioner kroner, ifølge selskapet GoGood.

Det er dårlig for klima og miljø, men det er også dårlig for lommeboken til skattebetalerne.

– Bergen kommune har som ambisjon å bli den grønneste byen i Norge, sa klimadirektør Stina Ellevseth Oseland da rapporten «Sirkulære Bergen» ble lansert for et drøyt år siden.

Når kommunen nå skal kjøpe inn nye datamaskiner, må de bevise at dette er mer enn ord. Det må være mulig å gi elevene de verktøyene de trenger i undervisningen som både møter relevante krav til sikkerhet og personvern, men samtidig er mulige å vedlikeholde, oppdatere og reparere i mange år fremover.

At investeringskostnaden lempes over på hver enkelt skole, er uheldig. Skolenes stramme budsjetter gir insentiv til å se på pris snarere enn kvalitet, levetid og bærekraft. Derfor må kommunen vurdere andre måter å løse innkjøpet på.

I 2020 kom bærekraftig utvikling inn som et tverrfaglig tema i skolen. Kommunen må sørge for at det som er elevenes pensum også blir gjennomført i praksis.