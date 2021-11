Vedum bør ikke både bremse og gasse på samtidig

Regjeringen skjermer bensinbilistene, og uthuler dermed sin egen klimainnsats.

– Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) burde være mer opptatt av å få flere til å bytte til utslippsfrie biler så snart som mulig, mener BT.

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) presenterte det såkalte tilleggsnummeret til statsbudsjettet for neste år, understreket han at regjeringen vil gjøre en betydelig innsats for klimaet.

Men samtidig feiget han litt ut i første sving.

Regjeringen skal øke CO₂-avgiften etter Solberg-regjeringens oppskrift, men vil skjerme bilistene ved å senke pumpeprisen på drivstoff.

Vedum burde være mer opptatt av å få flere til å bytte til utslippsfrie biler så snart som mulig.

Riktignok dropper regjeringen forslaget om moms på dyre elbiler, og bevilger isteden 100 millioner kroner til elbilladere i distriktene.

Men Veums «gladnyhet» består først og fremst i at landets bilister skal få kompensasjon for hele 65 prosent av CO₂-avgiften.

Dette skjer ved at regjeringen reduserer veibruks- og trafikkforsikringsavgiften. Det vil tilsvare cirka 30 øre lavere pumpepris på bensin og diesel.

Den dårlige nyheten er at grepet vil føre til reduserte utslippskutt i Norge på rundt to millioner tonn CO₂ – noe regjeringen selv erkjenner. Og det skjer i en tid da Norge har hastverk for å oppfylle sine forpliktelser i Parisavtalen.

Transportsektoren står for hele 30 prosent av klimautslippene i Norge. Med forslaget risikerer regjeringen at mange fortsetter å kjøre forurensende biler lenger enn nødvendig.

Elbilsuksessen i Norge viser at omstilling til miljøvennlige alternativer er mulig, også på kort tid. Norge trenger flere slike effektive tiltak, ikke forslag som hindrer sunn utvikling.

Regjeringens brems- og gass-tilnærming til klimapolitikk er umusikalsk.

Dessuten er timingen mildt sagt uheldig. Forslaget kommer mens det foregår et klimatoppmøte i Glasgow, der statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har forsøkt å gi Norge større pondus i det internasjonale arbeidet for å nå 1,5-gradersmålet.

Forslaget om å skjerme transportsektoren illustrerer samtidig hvor krevende det er å gjøre effektive utslippskutt i et oljefyrt og langstrakt land som Norge.

Regjeringen skal nå i forhandlinger med SV om statsbudsjettet sitt, for å få flertall i Stortinget. At den vil få tyn for bilist-forslaget sitt, er ingen dristig spådom.