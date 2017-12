Bergen bør få nytt kulturhus for dans og teater. Men da må flere aktører må være med, og kommunen må ta større ansvar.

Fylkestingets manøver i sentralbad-saken avdekker at den politiske begeistringen for nytt kultur- og danseteater i Bergen ikke er unison.

Regjeringen og kommunen har allerede forpliktet seg til å skyte inn hver sin tredjedel av byggesummen på 700 millioner kroner.

Forventningen om at Hordaland fylke skulle stille like velvillig opp, har vært noe naiv. I sitt vedtak har Fylkestinget redusert tilskuddet til ny utredning, og fjernet alle henvisninger til badebygget.

Vedtaket betyr at Sentralbadet fremdeles mangler fullfinansiering, og at fylkespolitikerne i realiteten sier takk for seg for denne gang.

Fylket har tyngende gjeldsgrad, og står foran betydelige investeringer i samferdsel og skoler. Så fylkestingsflertallets skepsis til sentralbad-prosjektet er til en viss grad forståelig. Det er likevel grunn til å spørre om politikerne har strukket seg langt nok for å finne en løsning.

Hordaland fylke sitter blant annet på verdier for 21 milliarder kroner i eiendom. Å selge bygg for å kunne investere i Sentralbadet, bør utredes.

Om Carte Blanche nå fristes til å flytte til Oslo, bør ikke det overraske noen. Det nasjonale dansekompaniet har aldri hatt fast husvære i Bergen. BIT Teatergarasjen har vært utsatt for løftebrudd og har vært like husløs i en årrekke. Sentralbadet skulle løse begge disse kulturpolitiske knutene.

Det er likevel åpenbart at aktiviteten i Carte Blanche og BIT Teatergarasjen ikke er nok til å fylle Sentralbadet med publikumstilbud året rundt. For å gi saken mer politisk slagkraft, ikke minst i Fylkestinget, bør flere partnere på plass.

Å invitere inn Opera Bergen, Bergen Nasjonale Opera, Pepperkakebyen og andre kulturarrangører kan føre til at investeringsviljen løsner litt, også hos private investorer.

Finansieringen av Sentralbadet bør ikke få utvikle seg til en langdryg og konfliktfylt prosess. Som huseier og vertskap for to nasjonalt viktige kulturinstitusjoner har byrådet et spesielt ansvar for å hindre at så skjer.

Akkurat nå er det viktig at Bergen kommune tar sterkere lederskap i saken. Kulturbyråd Julie Andersland (V) gjorde en viktig innsats med å få Sentralbadet på regjeringens agenda. Nå må hun bidra til at jobben fullføres.