Regjeringen skal tåle at Stortinget ser den i kortene

Forsøk på å begrense de folkevalgtes innsyn i viktige nasjonale saker bør stoppes.

– Sps Nils T. Bjørke, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener innsyn er avgjørende for å holde maktfordelingsprinsippet i hevd. Det har han rett i, mener BT.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Munnhellet «all makt i denne sal» bør ikke regjeringen ta lett på.

Ordene stammer fra Johan Sverdrup, som var henholdsvis stortingspresident og statsminister fra 1871 til 1889. Han beskrev Stortingets plass i statsforfatningen, som øverste lovgivende organ, på en presis måte.

Stortinget skal ha informasjon nok til å holde regjeringen i ørene. Landets folkevalgte bør derfor fremdeles ha tilgang til regjeringsnotater om viktige saker for landet.

Les også Politiet må lære seg å handheve lova utan å bryte den

Regjeringsnotater er dokumenter som gir grunnlag for regjeringens beslutninger om økonomi, sikkerhetspolitikk og styring av staten. De er unntatt offentlighet i 25 år, og inneholder ofte sensitiv informasjon.

Men i over to hundre år har Stortinget hatt tilgang til regjeringsnotater, ikke minst for å kunne kontrollere regjeringens avgjørelser, dersom det skulle bli nødvendig.

Oppfatningen har alltid vært at tilgangen er forankret i Grunnloven.

I fjor høst avslørte Klassekampen at jurister ved Statsministerens kontor (SMK) hadde laget en veileder for eget bruk. De kalte Stortingets rett til innsyn i regjeringsnotater for «omstridt». Etter en stund endret de siste ord til «uavklart»

Det var litt av en måte å håndtere en 200 år gammel praksis på. Selvfølgelig ble det bråk på Stortinget. Nå ønsker Ap og Sp å rydde diskusjonen av bordet, ved å presisere hvordan Grunnloven skal forstås.

Dette arbeidet er viktig, siden det vil klargjøre hvordan Stortingets kontrollfunksjoner skal fungere.

Å ha tilgang til regjeringens notater er viktig for å kunne avdekke kritikkverdige forhold eller makt- eller regelmisbruk. Dette er blitt spesielt viktig under koronapandemien.

Sps Nils T. Bjørke, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener innsyn er avgjørende for å holde maktfordelingsprinsippet i hevd. Det har han rett i.

Les også Datatilsynet varsler milliongebyr til Stortinget

I fjor leverte et utvalg ledet av Høyres Svein Harberg en rapport om Stortingets kontrollfunksjoner, som skal behandles i mars.

Her heter det: «Når det gjelder innsynsrettens rekkevidde, gjelder den alle offentlige dokumenter».

Det bør være et signal til SMK om å respektere Stortingets historiske rett til innsyn.