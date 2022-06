Flyteknikerstreiken må løses raskt. Begge parter bør besinne seg.

Folks liv og helse kan ikke brukes som forhandlingskort. Ambulansefly bør unntas lockout.

Widerøe måtte tirsdag kansellere 42 flyginger som følge av den pågående flyteknikerstreiken, som etter planen trappes opp natt til lørdag. «Dette er ikke måten å løse det på», mener BT på lederplass.

Det er kaos i norsk luftfart etter at Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har gått til streik. De krever blant annet en lønnsøkning på hele 17 prosent. Det vil ikke arbeidsgiverorganisasjonen NHO Luftfart gå med på.

Streiken fører allerede til mange kanselleringer, akkurat når mange skal reise på ferie. NHO vil innføre lockout på søndag dersom konflikten ikke er løst innen den tid. Frontene er steile. Ordbruken er skarp.

Konflikten kommer på et dårlig tidspunkt. Begge parter har derfor et stort ansvar for å finne en løsning raskt, for å unngå at kaoset i luftfarten blir større enn det allerede er.

Flyteknikerne er viktige for en trygg luftfart. De sørger for å vedlikeholde fly, finne feil og fikse dem. Det krever lang utdannelse og høy kompetanse, og det krever mye arbeid om natten, i helgene og på helligdager. Det er allerede stor mangel på flyteknikere i Norge, og problemet vil bare bli større de neste årene.

Derfor er det forståelig at NFO mener flyteknikerne bør få høyere lønn. Men å kreve 17 prosent lønnsøkning i ett enkelt lønnsoppgjør, og å holde hundretusener av feriereisende som gisler, er ikke måten å gjøre det på. NFO bør legge mer konstruktive og langsiktige forslag på bordet.

NHO varslet om lockout allerede på streikens fjerde dag. Det er rekordtidlig. Målet er å tvinge flyteknikerne til forhandlingsbordet, forteller de.

Lockouten omfatter også teknikere som sørger for å holde medisinske tjenester som Luftambulansen på vingene. Da vil konflikten gå ut over liv og helse. NFO anklager derfor motparten for å forsøke å presse frem tvungen lønnsnemnd, og har søkt om unntak fra lockouten for disse tjenestene.

Dette er derfor svært høyt spill fra arbeidsgiversiden. NHO vet godt at det er en umulighet å sette alle ambulansefly i Norge på bakken. NFO bør derfor få innvilget søknaden om unntak, slik at konflikten kan løses gjennom reelle forhandlinger og uten å sette liv og helse på spill.

Det er lett å forstå flyselskapenes frustrasjon over å få enda en sommer spolert etter to år med pandemi. Det er lett å forstå at flyteknikerne ønsker bedre arbeidsvilkår. Men dette er ikke måten å løse det på.

NHO og NFO har et felles ansvar for å finne gode, langsiktige løsninger som gir nordmenn en forutsigbar og trygg luftfart.