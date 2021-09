Regjeringa må snakke sant om smittestrategien

Viss viruset er slept laus, må styresmaktene fortelje det.

Helseminister Bent Høie (t.v.) og assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på ei av mange pressekonferansar om koronapandemien.

Publisert Publisert Nå nettopp

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Den eine smitterekorden blir avløyst av den neste i Noreg. I alle dei største byane peikar pilene no rett opp.

Skulane er blant plassane som no er hardast ramma. Dei skulle opne på grønt nivå etter sommaren, men i Bergen er no over 1100 barn og unge anten i karantene eller sendt heim på grunn av smitte.

Situasjonen er uoversiktleg, og rektorar må hjelpe smittesporarane for å skaffe oversikt over nærkontaktar.

Gjennom heile pandemien har testing, isolasjon, smittesporing og karantene (TISK) vore strategien styresmaktene har lent seg på. No bryt dette saman. I Bergen har smittesporarane vore overarbeidde i fleire veker, og dei har no fått klarsignal til å prioritere vekk enkelte oppgåver.

Likevel hevdar helseminister Bent Høie at pandemien ikkje er ute av kontroll. Han seier samstundes at pandemien ikkje lenger er så alvorleg, og at det sit langt inne å innføre tiltak som rammar barn og unge. Så seier han at smitten må avgrensast.

Problemet til Høie er at det han seier ikkje går opp. Ute i kommunane er dette svært tydeleg.

I Bergen har helsebyråd Beate Husa (KrF) etterlyst hjelp frå regjeringa i fleire veker. Dei har varsla om den spagaten det er å halde samfunnet ope, og samstundes spore smitten.

No kjem dei andre storbyane etter. I Oslo reagerer assisterande bydelsoverlege Anders Danielsen Lie på at styresmaktene seier det er trygt å opne opp, samstundes som dei krev at pandemien må kontrollerast. Han meiner det ikkje er mogeleg, utan å stengje meir ned.

Slik smittetala utviklar seg, verkar det som at Lie har rett. Deltaviruset smittar for lett, og smittesporing er ikkje nok.

Kanskje er det heilt greitt. For som Høie seier, er ikkje følgjene av pandemien lengre så alvorlege. Målet var alltid å beskytte folk mot død og alvorleg sjukdom. Når det no berre er unge som manglar vaksine, er målet på mange måtar nådd.

Men då må regjeringa velje ein ny strategi, og kommunisere denne klart til både kommunar og folket elles. For den spagaten kommunelegar og lokalpolitikarar står i no, er ikkje mogeleg særleg mykje lenger.