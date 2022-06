Økt pensjonsalder er riktig og viktig

Politikerne må tørre å tilpasse pensjonssystemet til virkeligheten. Det betyr at vi må jobbe lenger.

«Det er forståelig at utvalget ønsker å tette gapet mellom de som får minst og resten. Dermed er det desto viktigere å holde igjen på pengebruken andre steder», mener BT. Kristin Skogen Lund ledet Pensjonsutvalget.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Torsdag la Pensjonsutvalget frem sin etterlengtede rapport. Den skulle evaluere Pensjonsreformen fra 2011, og komme med forslag til forbedringer.

En aldrende befolkning betyr at statens pensjonsutgifter vil øke kraftig i årene som kommer. For å møte dette, foreslår et samlet utvalg å heve pensjonsalderen i Norge. For eksempel vil de som er født i 1990 gå av med pensjon når de er drøyt 70 år gamle, i motsetning til dagens 67.

Dette er et godt forslag, som det er viktig at får bred oppslutning også på Stortinget. Nordmenn lever lenger og har bedre helse enn før. Teknologisk utvikling gjør at stadig flere jobber kan utføres også av eldre. Forslaget til økt pensjonsalder vil dermed tilpasse pensjonssystemet mer til virkeligheten.

Les også Pensjonsutvalget: Vil innføre flytende pensjonsalder

Pensjonsutvalget har imidlertid ikke lyktes med å fremme en modell som kan redusere statens pensjonsutgifter i fremtiden. Hovedårsaken er at de mener det er viktig for oppslutningen til pensjonssystemet at de som i dag henger bak, får høyere pensjon og dermed tar innpå resten. Utvalget foreslår derfor å styrke pensjonen til minstepensjonister og uføre.

Det er forståelig at utvalget ønsker å tette gapet mellom dem som får minst og resten. Dermed er det desto viktigere å holde igjen på pengebruken andre steder. Bare fra i fjor til i år økte statens utgifter til alderspensjon med 16 milliarder kroner.

Les også Så mye vil pensjonsutvalgets forslag koste

Mange offentlig ansatte har mulighet til å gå av med pensjon tidligere enn andre. Slike særaldersgrenser er dyre, og det er viktig å finne alternative løsninger som kan bidra til sparing.

Et annet viktig grep er å reversere Solberg-regjeringens kutt i pensjonsavkorting til samboende og gifte pensjonister. Dette fikk Fremskrittspartiet kjempet gjennom, og koster staten rundt 2,5 milliarder kroner i året.

Les også Pensjonsbommen

Hver enkelt pensjonist i parforhold har dobbelt så høy inntekt som en enslig minstepensjonist. På 1990-tallet fikk gifte derfor 25 prosent mindre utbetalt enn enslige. I dag er forskjellen bare ti prosent. Det vil være fornuftig å gradvis øke denne avkortingen igjen.

Rapporten har mange gode anbefalinger. Noe kommer sikkert til å møte motstand. Nå er det opp til politikerne å vise at de tør å gjøre det riktige, for å sikre et bærekraftig pensjonssystem også for fremtiden.

Pensjonsutvalget ledes av Kristin Skogen Lund. Hun er konsernsjef i Schibsted, som eier blant annet Bergens Tidende.