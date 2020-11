Smittevern krever fleksibilitet

Helsemyndighetene må være åpne for livsviktig informasjon fra dem som står i pandemiens førstelinje.

Etterpåklokskap kan være en smertefull øvelse. Men det er stigende mistanke om at FHI i dette tilfellet burde ha reagert raskere, og oppdatert veilederne sine med informasjon om atypiske symptomer hos eldre, mener BT. Foto: Bjørn Erik Larsen

Kunne smittebølgen ved noen av landets sykehjem i vår vært forhindret eller begrenset? Kunne enkelte liv ha blitt forlenget?

Det er slike vanskelige spørsmålene helsemyndighetene nå må forholde seg til.

BTs artikkel viser at helsepersonell allerede i mars rapporterte om at eldre beboere ble koronasyke uten å ha de klassiske symptomene. I april fikk Folkehelseinstituttet (FHI) varsel.

Helsemyndighetene holdt fast ved at kun pasienter som oppfylte de fastsatte kriteriene skulle testes. Først i midten av mai endret FHI covid-veilederen for sykehjem.

Helsemyndighetenes sendrektighet kan ha vært skjebnesvanger.

De mange dødsfallene ved enkelte sykehjem i pandemiens tidlige fase førte til kritikk av smittevernet. Nye funn tyder på at institusjonene rett og slett ikke fikk anledning til å teste potensielt koronarammede.

De ble heller ikke hørt da de formidlet informasjon om at beboerne ble syke uten å ha de vanligste symptomene.

Trolig har både pasienter og helsepersonell vært smittespredere i denne perioden, fordi de ikke ble testet.

En analyse av 40 smittede beboere ved sykehjem i Bergen i Tidsskriftet for Norsk legeforening viser at hele 37 av dem hadde såkalte atypiske symptomer.

Dette mønsteret hadde sykehjemsansatte sett allerede rett etter at Norge stengte ned i mars.

Pandemiens første uker var kaotiske og forvirrende, og ukjent terreng for de fleste.

For å hindre unødvendig frykt, var det nødvendig med klar og entydig kommunikasjon fra politikere og helsemyndigheter.

Men denne saken viser også hvor viktig det er at kritisk og ny informasjon trenger gjennom til dem som bør høre.

Etterpåklokskap kan være en smertefull øvelse. Men det er stigende mistanke om at FHI i dette tilfellet burde ha reagert raskere, og oppdatert veilederne sine med informasjon om atypiske symptomer hos eldre.

Hvordan slike symptomer arter seg, er lett tilgjengelig del av allmenn medisinsk informasjon, blant annet i Legevakthåndboken.

Flere pasienter kunne trolig ha blitt testet, og flere pårørende og helsearbeidere kunne ha blitt spart for ubehagelige opplevelser.

Dette bør være et læringspunkt for helsemyndighetene. Smittevernregimet må aldri bli så ensrettet at det blir immunt for viktig kunnskap og innspill.