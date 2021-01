Koronakaos på flyplassane burde vore unngått

Regjeringa har hatt tid nok. Testinga av reisande frå utlandet burde vore planlagt betre.

Klaudia Meirowska og andre som kom til Flesland frå utlandet søndag måtte stå fleire timar i kø for å bli testa for covid-19. Foto: Eirik Brekke

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Frå nyttår innførte regjeringa obligatorisk testing av alle som kjem frå land med høg smitte. Det vil i praksis seie nær alle reisande.

Det var eit fornuftig tiltak, med tanke på importsmitten som følgde utanlandske gjestearbeidarar og andre i haust.

Importen førte til at mange tok til orde for obligatorisk koronatesting av tilreisande. I byrjinga av desember bad opposisjonen på Stortinget regjeringa om å innføre slik testing.

Statsminister Erna Solberg (H) varsla då at slik testing kunne bli aktuelt «om tre til fire veker». Regjeringa hadde med andre ord god tid til å planlegge eit slikt tiltak.

Difor er det både overraskande og nedslåande at det nye året byrja med test-kaos, både på Gardermoen og Flesland.

Ei årsak kan vere at sjølve vedtaket frå regjeringa kom dagen før tiltaket vart innført. I så fall er dette slett politisk handverk. Planane burde ha lege klare.

Verst var det på hovudflyplassen Gardermoen, der folk søndag måtte vente i 3–4 timar for å bli testa. Då var det så mange i testkø at passasjerane ikkje klarte å halde stor nok avstand.

Passasjerar NRK snakka med frykta difor, med rette, at dei kunne bli smitta i testkøen. Det er sjølvsagt for dårleg og noko som kunne vore unngått med betre planlegging.

Sjølv om testing er viktig, er det ein illusjon å tru at ein kan unngå all importert smitte på denne måten. For det første må ikkje passasjerane teste seg på flyplassen, men har 24 timar på seg til å teste seg ein annan stad.

Passasjerane kan med andre ord reise fritt inn i landet og teste seg i etterkant.

Dessutan finst det mange døme på at folk som er tidleg i sjukdomsforløpet kan avlegge negative testar.

Systemet kviler difor på at dei reisande sjølve tek ansvar. Alle som kjem frå land med høg smitte («raude land») skal gå i karantene.

Viss dei testar negativt to gonger, kan dei gå ut av karantene tidlegast etter sju dagar.

Sjølv om mesteparten av smitten skjer innanlands, gjer nye, meir smittsame variantar av viruset det ekstra viktig å hindre smitte frå utlandet.

Regjeringa og kommunane må gjere sitt ved å få opp testkapasiteten på grensene. Viss dei reisande i tillegg held seg unna andre folk til dei veit at dei er friske, treng ikkje dette å bli noko stort problem.