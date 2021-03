Haukelands hysjkultur er dårleg for tilliten

Innbyggarane fortener eit helsevesen som ikkje legg lokk på viktig informasjon.

Kvinneklinikken på Haukeland er ein del av Helse Bergen som igjen er ein del av helseforetaket Helse vest. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

Det er strenge koronareglar på Kvinneklinikken (KK) ved Haukeland sjukehus. Far eller medmor får stort sett ikkje vere med på ultralyd, og det er strenge reglar for kor mykje dei får vere der etter fødselen.

Dette har ført til debatt. For å forklare ordningane, viste KK til eit døme der ein far hadde vore smitta og dermed sendt sju jordmødrer i karantene. BT omtalte dette søndag 28. mars.

Problemet var at det viste seg at ikkje berre far var smitta. Også mor hadde covid-19, men dette opplyste ikkje Kvinneklinikken om. Det er mildt sagt vesentleg for å vurdere om reglane ved sjukehuset er fornuftige.

Fordi Bergens Tidende fekk reaksjonar frå lesarar, var det mogeleg å finne ut av fakta i saka.

Les også KK sa at smitta far sende sju jordmødrer i karantene. Men også den fødande kvinna var smitta.

Då BT konfronterte seksjonsjordmor Kristin Aase Boge med den manglande opplysninga, var svaret at det var «for å vareta teieplikta».

På spørsmål om kvifor denne ikkje omfatta far, seier Boge at det «i utgangspunktet var det ikkje far som var perspektivet for oss». Ho orsakar også at dei ikkje opplyste om at mor var smitta.

Saka går inn i ei lang rekke der Haukeland sjukehus, Helse Bergen og Helse vest lukkar seg mot omverda. Dei ser ut til å ignorere at dei er offentlege institusjonar, eigde av fellesskapen, og har ei svært viktig oppgåve når det kjem til informasjon og openheit.

Les også 39 nye smittetilfeller i Bergen

Gjennom koronapandemien har helseføretaket delt eit minimum av informasjon med innbyggarane. Slik har det vore vanskelegare å vite om ein har vore i kontakt med smitta personar og å sjå omfanget av og alvoret i pandemien lokalt.

Tidlegare har BT vist korleis hysjkulturen har omfatta alt frå branntragediar til bilulukker. Dette er saker der ryktespreiinga gjerne blir omfattande, og der media og helsevesen har ei viktig rolle i at rett informasjon kjem fram.

På same måte dannar desse sakene ofte grunnlag for politiske debattar, som no. Det er på ingen måte ei privatsak for Helse vest korleis beredskapen og kapasiteten er for fødande på Vestlandet, eller om reglane er balanserte mellom dei ulike behova.

Summen av dette er med på å svekke tilliten til ein av dei viktigaste institusjonane i samfunnet. Det har vi ikkje råd til.