Viss TV 2 vil ha statsstøtte, må dei dokumentere at dei ser verda frå ein annan stad enn Oslo.

TV 2 har lenge vore privilegert. Først gjennom monopol på kommersiell TV-drift, så betaling frå kabelselskap. No kjemper dei for å få 135 millionar i årleg statsstøtte. Eit minstekrav er då at dei dokumenterer at samfunnet får noko att for pengane.

I går kunne BT fortelje at TV 2 nektar å gje innsyn i kvar dei redaksjonelle medarbeidarane jobbar. Opplysningane er viktige, fordi konsesjonen dei søkjer har krav om at dei fleste redaksjonelle avgjerdene skal skje i hovudredaksjonen. Den skal liggje utanfor Oslo, noko som for TV 2 sin del vil seie Bergen. Her skal òg, ifølgje konsesjonen, dei fleste redaksjonelt tilsette ha arbeidsstad.

Kravet er ikkje eit sysselsetjingstiltak for Noregs nest største by, men handlar om å gje eit alternativt blikk på det norske samfunnet. Eit alternativ til det svært så dominerande Oslo-blikket.

Leiinga i TV 2 ser ikkje ut til å forstå dette. Kanskje ikkje så rart sidan sju av ti i toppleiinga bur og arbeider i Oslo. At dei òg har arbeidsdagar i Bergen endrar lite.

I staden for å oppfylle avtalen ved å flytte til Bergen, brukar dei energien i dei langdryge forhandlingane med Kulturdepartementet til å undergrave dette kravet om mediemangfald.

At dei redaksjonelle avgjerdene skjer utanfor Oslo, betyr at både dei redaksjonelle leiarane og fleirtalet av journalistar og andre redaksjonelle medarbeidarar arbeider i Bergen. Det er umogeleg for skattebetalarane å vite om TV 2 oppfyller desse vilkåra, når dei nektar å offentleggjere tal for kven som arbeider kvar.

At dette skal vere konkurransesensitiv informasjon står ikkje til truande. TV 2 bør leggje seg til ei opnare linje, om dei vil halde på privilegia. Det er samstundes vanskeleg å forstå kvifor Kulturdepartementet bidreg til hemmeleghaldet, ved å sensurere dokument som syner kvar dei tilsette i TV 2 har arbeidsstad.

Når målet er å skape mediemangfald handlar det om å skape og påverke det redaksjonelle innhaldet. Difor er det viktig at ikkje TV 2 får kome seg rundt konsesjonskravet, ved å definere inn stillingar som ikkje har innverknad på innhaldsproduksjonen.

Tilhaldet i Bergen har vore viktig for å gjere TV 2 til ei alternativ stemme. Dessverre verkar det ikkje som at dagens Oslo-dominerte leiing ser verdien i dette. Verdien av pengar ser dei derimot til å forstå. Det bør gje departementet gode kort på handa.