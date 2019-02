Frykten for de private

Konkurranseutsetting kan gjøre jernbanen litt bedre.

TOG: – Det er ingen grunn til å frykte private drivere av Bergensbanen, mener BT. Her passerer toget Lundarosen på Voss. Foto: Rune Sævig (Arkiv)

Til høsten avgjøres det hvem som skal drive Bergensbanen de neste ti årene. Da blir jernbanedriften mellom Norges to største byer overtatt av private.

Regjeringen gjør rett i å prøve å få bedre tog for pengene. Det er ingen naturlov som sier at statlige selskaper alltid leverer bedre tjenester enn private.

Reformen er ideologisk fundert, der høyresiden er for og venstresiden er mot. Det fornuftige er å ha en pragmatisk holdning til konkurranse.

Konkurranseutsetting fungerer mange steder, og bør brukes der en får bedre tjenester for pengene.

Det franske selskapet Keolis kjører Bybanen på skinnene som går forbi Nonneseter. Det fungerer godt for de reisende. Det er ingenting i veien for at de kan kjøre togene som går fra Bergen stasjon også.

Det er synd at regjeringen ikke lar den konkurranseutsatte Sørlandsbanen starte opp før anbudsfristen på Bergensbanen.

Det ville gitt myndighetene mulighet til å lære av anbudsprosessen.

Ett problem med reformen er manglende åpenhet. Da Klassekampen fikk tilgang til vinnertilbudet på Sørlandsbanen, var nesten alt sladdet.

Mer åpenhet om selskapenes personalpolitikk ville styrket reformen.

Det er ingenting i konkurranseutsettingen som gjør at Bergensbanen går fortere forbi Stanghelle, som reduserer ventetiden som følge av enkeltspor eller reduserer problemer knyttet til signalfeil.

Det er altså grenser for hva jernbanereformen kan gjøre for å bedre togturen. Noen forbedringer kan uansett komme. De private aktørene kan nemlig tilby seg å kjøre flere tog enn det NSB gjør i dag.

Den avgrensede privatiseringen bør berolige reformens største kritikere.

De private selskapene overtar for eksempel ikke togsettene – de forblir statlig eid, i selskapet Norske tog AS. Driftsselskapene skal for det meste bestemme priser og prisklasser. Derfor er skremmebilder fra den britiske konkurranseutsettingen en avsporing.

Kritikerne av konkurranseutsettingen bør også merke seg at NSB ikke leverer et plettfritt tilbud i dag. Det kan faktisk bli bedre.

Det er heller ingenting i veien for at NSB vinner anbudet, dersom de leverer et godt tilbud.