Alle som foretrekker ren luft har grunn til å juble for landstrøm til Bergen havn.

Enova avslo søknaden fra Bergen havn om over 100 millioner kroner i støtte til landstrømanlegg for cruiseskip. I forhandlingene om statsbudsjettet fikk Venstre gjennomslag for at Enova heretter skal gi støtte til slike anlegg. De borgerlige partiene har dermed gjort en god innsats for å redusere forurensning fra cruiseturismen.

Anlegget vil bety langt lavere utslipp fra de rundt 300 årlige anløpene av cruiseskip i Bergen sentrum. Med landstrøm kan skipene skru av den forurensende motoren og koble seg til det utslippsfrie strømnettet.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har vært imot å støtte anlegget, fordi han mener det er for dyrt og har for liten miljøgevinst.

Det er riktig at kun få av de rundt 80 cruiseskipene som kommer til Bergen årlig har utstyret på plass for å ta imot landstrøm i dag . Det betyr ikke at anlegget i Bergen vil bli stående ubrukt i fremtiden.

En rekke havner tilbyr allerede landstrøm til cruiseskip: Los Angeles, New York, San Francisco, Montreal og Hamburg, for å nevne noen.

Erfaringen derfra viser at rederiene tilpasser seg når havnene stiller krav og prisen på strømmen som blir tilbudt er lav nok. Når amerikanske myndigheter klarer å få rederiene til å gjøre miljøvennlige grep, er det all grunn til å tro at det samme vil skje her.

Anlegget i Bergen kan stå klart til 2020, dersom den nye søknaden til Enova blir innvilget, som det nå kan forventes. Det bør være fullt mulig å tilpasse en stor andel av cruiseskipene innen den tid, forutsatt at Bergen havn gir de rette insentivene.

Men Bergen kan ikke være den eneste havnen som stiller krav. Om rederiene kan unngå miljøtilpasninger ved å droppe enkelte havner, er man nesten like langt.

Kostnaden ved å tilpasse skipene blir også lettere for rederiene å forsvare når stadig flere havner tilbyr landstrøm.

Både nasjonalt og internasjonalt samarbeid om miljødifferensierte priser i havnene må til for å få til en den nødvendige endringen i cruisenæringen. Rederiene har for lenge sluppet unna krav, fordi havnene har fryktet færre anløp.

Landstrømanlegget er en stor investering, men den synes å være nødvendig for å få ned utslippene fra cruiseskipene innen rimelig tid. Skal cruisetrafikken være en vesentlig del av turismen på Vestlandet, må den være bærekraftig. Dette er et skritt i rett retning.