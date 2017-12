Så lenge norske jøder ikke tør å vise sin religiøse tilhørighet, er antisemittisme et problem.

1. desember ble det markert at 75 år er gått siden dagen da flest nordmenn ble drept under krigen. 346 norske jøder ble myrdet da de ankom konsentrasjonsleiren Auschwitz.

Antisemittismen blant nordmenn er svekket, viser en ny undersøkelse fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter. Det er gledelig, men dessverre viser undersøkelsen også at negative holdninger til jøder fortsatt er et problem.

Flertallet av jødene som har deltatt i studien sier at de noen ganger unngår å vise sin religiøse tilhørighet, nettopp fordi de er redd for stigmatisering.

Selv om bare åtte prosent av befolkningen gir uttrykk for antisemittisme, er holdningene jøder møter et alvorlig problem.

Noen grupper skiller seg ut med mer negative holdninger til jøder enn befolkningen for øvrig, som Frp-velgere og muslimer. Det er særlig bekymringsfullt at studien viser at muslimer mangler kunnskap om Holocaust.

Det viser at krystallnattmarkeringer og andre offentlige arrangementer som øker bevisstheten rundt jødenes historie har en viktig funksjon.

Skribenten Sumaya Jirde Ali var blant flere som uttrykte skuffelse over at ingen muslimske ledere møtte opp da HL-senteret lanserte rapporten, som dokumenterer antisemittisme blant norske muslimer.

Men den massive hetsen hun er blitt utsatt for etter å ha blitt kåret årets bodøværing, eksemplifiserer et annet bekymringsfullt trekk ved nordmenns holdninger: Over 30 prosent har negative holdninger til muslimer. Oppfatningen om at «muslimene ønsker å ta over Europa» er utbredt.

At mange er kritiske til islam og frykter religiøst motivert vold og ekstremisme, er ikke overraskende. Religionskritikk er tvingende nødvendig.

Men den utbredte skepsisen til muslimer som gruppe er urovekkende. Omfanget av negative oppfatninger av muslimer i den norske befolkningen er såpass stort at det må tas alvorlig.

«Vi skal ikke bekjempe muslimhatet fordi det er synd på muslimene. Vi skal ikke bekjempe antisemittismen fordi det er synd på jødene. Vi skal bekjempe disse fordommene fordi de er sivilisasjonsødeleggende,» sa forstander i det Mosaiske Samfunn Ervin Kohn til Dagsavisen.

Historien har vist hvilke grufulle konsekvenser frykt for minoriteter kan få. Det bør derfor være en prioritert oppgave i både religiøse og politiske miljøer å bekjempe destruktive holdninger.

I et liberalt samfunn lever religionskritikk og respekt for religiøse minoriteter side om side, og det bør være et mål å styrke begge deler.