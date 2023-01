Gledelig hvis det endelig kan bli slutt på bybanekaoset i Bergen

Når Høyre åpner for bybane over Bryggen gir det håp om at Bergen endelig kan komme seg videre.

Slik ser Bergen kommune for seg at Bryggen vil se ut når Bybanen har erstattet dagens biler.

Leder Dette er en leder. Lederartikkelen uttrykker Bergens Tidendes publisistiske idé: En partipolitisk uavhengig, frittstående, liberal og borgerlig (ikke-sosialistisk) avis.

I åtte år har krangelen om bybanen til Åsane overskygget alt annet i bergenspolitikken. Stridens kjerne er om banen skal gå over Bryggen, eller i en tunnel bak.

I desember 2021 vedtok bystyret, med en stemmes overvekt, å legge bybanen langs Bryggen.

Høyre stemte imot, og ønsker tunnel. Men nå åpner partiet likevel for å akseptere Bryggen-alternativet i forslaget til nytt partiprogram.

Dermed er det lov å håpe at omkampenes tid er over, at banen kan bli bygd og at politikken i denne byen han handle om andre, vel så viktige ting.

Charlotte Spurkeland leder programarbeidet i Bergen Høyre.

Høyre har et historisk ansvar for å rydde opp i denne saken. Det var daværende byrådsleder Monica Mæland (H) som i sin tid gikk inn for Bryggen-traseen. Da hun i 2013 gikk fra bergenspolitikken til regjeringen, ble det tydelig at Høyre var sterkt splittet i saken.

Det endte med at partiet snudde, KrF gikk ut av byrådet og Mælands etterfølger Ragnhild Stolt-Nielsen ble vraket av sine egne. Martin Smith-Sivertsen, som tok over, løste saken ved å utsette hele Åsane-banen og heller bygge bybane til Fyllingsdalen.

Det er foreløpig uklart hva Høyre kommer til å stemme når reguleringssaken for banen kommer opp i bystyret til våren. Stemmer de for planen, er det et bredt flertall for å bygge banen.

Stemmer de mot, kan banen igjen bli vedtatt med knappest mulige margin. Det er uheldig.

Partiet ligger godt an til å ta over makten i byen til høsten. Da vil det være en fordel for partiet om denne saken er ute av verden.

Et Høyre-dominert byråd vil da kunne gripe fatt i de virkelige problemene med Åsane-banen: de galopperende kostnadene. Som de selv skriver i forslaget til partiprogram: Kostnadene må ned og den statlige andelen opp.

Ap i regjering må holdes til ansvar for lovnadene om 70 prosent finansiering, som de gikk til valg på i 2021.

Ved å sette en endelig stopper for de eviglange omkampene om bybanen til Åsane, vil Høyre vise at de igjen har blitt et ansvarlig parti som er klar til å gi Bergen en sårt tiltrengt politisk stabilitet.