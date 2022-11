Å hetse klimaforskarar til stillheit er eit lågmål

Forskarane må tryggast så dei framleis vil delta i offentleg debatt.

Klimaforskar Kikki Flesche Kleiven er ein av fleire i hennar yrke som får hets etter dei har uttalt seg offentleg.

«Forbanna drittkjerring.»

«Din uintelligente ku.»

«Du er stygg i trynet.»

Det er kommentarane klimaforskar Kikki Flesche Kleiven får fordi ho fortel om forskinga si i offentlegheita.

Kleiven leiar Bjerknessenteret her i Bergen, eit internasjonalt anerkjent senter der fleire fagmiljø jobbar saman om å forstå og skildre klimaendringane i verda. At det å formidle denne forskinga fører til hets er skremmande, og eit stort samfunnsproblem.

Kleiven er ikkje åleine. I ei spørjeundersøking frå NRK svarer meir enn kvar tredje klimaforskar i Noreg at dei har fått ubehagelege tilbakemeldingar etter å ha uttalt seg om klimaforsking. Kvinnelege forskarar er sterkt overrepresenterte, og 17 prosent av kvinnene som deltek i undersøkinga svarer at dei har latt vere å stille til intervju på grunn av dette.

Tidlegare har også ei ekspertgruppe for akademisk ytringsfridom, leia av Anine Kierulf, peikt på frykt for hets som ein grunn til at akademikarar ikkje ytrar seg.

Funna er djupt urovekkande. Klimaendringane er vår tids største utfordring, og verda er heilt avhengig av jobben desse forskarane gjer. Det er også heilt avgjerande at denne forskinga og alvoret i den blir formidla. Berre slik kan politikarar og folk flest gjere dei nødvendige grepa for å endre den farlege kursen me er inne på.

Om forskarane ikkje orkar å ytre seg i eit hatefullt debattklima, er det skummelt for alle. Det undergrev ein av dei viktigaste debattane me har.

Diverre er hets og hatefulle kommentarar eit problem det er vanskeleg å få bukt med. Media og andre aktørar kan vakte opne kommentarfelt og fjerne meldingane som kjem der, men dei som ønskjer å ytre seg finn som regel andre stader å gjere dette.

Difor er det heilt avgjerande at arbeidsgjevarane til klimaforskarane støttar sine tilsette, og gjer alt dei kan for å trygge den enkelte. Det må også finnast klare retningslinjer for kor ein melder frå om hets, og kva som skal meldast vidare til politiet.

Openheita til Kleiven og andre forskarar er også viktig. Å vite at andre står i den same belastninga kan kanskje hjelpe og gjere det mogeleg å halde ut.