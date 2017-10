Å tillate folk å ha to statsborgerskap, vil gjøre livet enklere for veldig mange.

Et pass har mer enn symbolsk betydning. Det gir viktige rettigheter, som stemmerett. For folk som trenger det, bør det være mulig å holde to statsborgerskap samtidig.

Nå blir endelig dobbelt statsborgerskap en realitet.

Stortinget ba i fjor Høyre- og Frp-regjeringen om å utrede dobbelt statsborgerskap. Det fikk tilslutning fra alle partier utenom Frp og KrF. Forrige onsdag kom regjeringen, ved innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp), med sitt svar. Det var et ja.

Norge er et av få land i Europa som tar fra deg passet hvis du blir statsborger i et annet land, og som krever at du sier fra deg ditt opprinnelige statsborgerskap hvis du søker om å bli borger i Norge. Det skaper problemer både for nordmenn i utlandet og innvandrere i Norge.

Regjeringens beslutning viser at politiske prosesser fungerer. Lenge var SV og Venstre de eneste partiene som støttet dobbelt statsborgerskap. Et folkelig press og interne partiprosesser har endret debatten, og de gode argumentene har overbevist skeptikerne. Dette var lenge en viktig sak for Unge Høyre, og på vårens landsmøte fikk de gjennomslag i partiprogrammet.

Sannsynligvis vil kun Senterpartiet stemme mot når saken senere kommer til Stortinget.

Solum, Stian Lysberg / Scanpix

Lovendringen vil trolig gjøre at flere innvandrere blir norske statsborgere. Fordi de må si fra seg den formelle tilknytningen til landet de kommer fra, er det mange som vegrer seg for å søke om det norske passet. Uten norsk statsborgerskap får de ikke stemme ved stortingsvalg.

Det utgjør et problem for demokratiet at mange som underlegges norske skatter og lover ikke har mulighet til å påvirke dem.

Den gruppen som har ivret mest for dobbelt statsborgerskap, er nordmenn i utlandet. I en stadig mer global verden er det mange som bor og jobber i andre land, om enn bare for en periode. I mange land byr det på store problemer, som at de ikke får stemme eller kjøpe eiendom.

Hensynet til innvandrere var likevel ikke det Listhaug la vekt på i sin argumentasjon. Hun var mer opptatt av at endringen vil gjøre det enklere å ta passet fra innvandrere som blir dømt for terrorvirksomhet.

Den begrunnelsen er rimelig og fornuftig, men det er synd at noe som vil være relevant i svært få saker skal være avgjørende.

Det vesentlige er at regjeringen nå vil løse problemer som gjelder for mange tusen nordmenn.