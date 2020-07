Regjeringen bør ignorere Sp-lederens koronaprotest

Vi trenger fremdeles nasjonale smittevern-regler.

Sp-lederens betraktninger er preget av at han for tiden ikke sitter med ansvar for pandemi-håndteringen, mener BT. Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

I et sommerintervju i Aftenposten går senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum kraftig ut mot regjeringens håndtering av koronapandemien.

Han mener det er «uforståelig at regjeringen insisterer på at det skal være de samme restriksjonene over hele landet, også i de deler av landet som ikke har hatt noe smitte».

Det er all grunn til å være skeptisk til logikken bak denne tankegangen.

Vedums utbrudd er et åpenbart frieri til hans egen velgerbase. Dagens beredskapsplaner gir allerede kommunene frihet til å løse lokale utbrudd med lokalt avgrensede tiltak.

Dessuten er mye av samfunnet åpnet opp igjen, etter nedstengningen i mars.

Spørsmålet mer ansvarlige politikere heller bør stille seg, er dette: Hvorfor skal deler av landet som ikke har smitte, kreve en ytterligere oppmykning som nettopp kan føre til at de får smittespredning?

Håpet må jo være at de forblir koronafrie.

Sp-lederens ønske om å myke opp restriksjonene på barneidrett er forståelig. Også idrettsorganisasjonene reagerer kraftig på at barn og unge ikke får spille fotballkamper før 1. september.

Men å åpne døren for barne- og ungdomsfotballen bør være forankret i et nasjonalt krav om oppmykning, ikke bare som spesialløsninger for distriktene. Her kan regjeringen gjerne være mer lydhør.

Men Vedum undergraver sitt eget utspill ved å kreve at nordmenn som eier hytte i Sverige, får dra på sommerferie dit.

Å tillate feriemigrasjon til landet med Nordens høyeste korona-dødsrate, vil definitivt høyne smitterisikoen i Vedums hjemfylke og andre distrikter.

Dessuten tillater dagens regelverk at hytteeiere kan dra på dagstur over grensen for å foreta nødvendig vedlikehold.

Sp-lederens betraktninger er preget av at han for tiden ikke sitter med ansvar for pandemi-håndteringen, og derfor kan være i permanent valgkampmodus.

Erfaringen så langt viser jo at koordinert, nasjonal smittevern-innsats med mulighet for lokale tilpasninger har vært effektiv og rettferdig, og i tillegg en suksess.

Dessuten vet vi at smittespredning skjer i faser. Norge er velberget på vei ut av fase én. Det gjelder å unngå at en potensiell fase to og tre forårsaker enda mer lidelse, isolasjon og død.

Regjeringen bør liste seg forbi Vedums lille sommeropprør mot koronatiltakene i stillhet.

Smittehåndtering bør fremdeles være basert på faglige råd og ansvarlighet, og kontrollert frislepp.