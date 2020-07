Det er ikkje frivillig å følgje lova

Landets universitet og høgskular må følgje alle lover – også den som bed dei skrive nynorsk.

Publisert Publisert Nå nettopp

UiB profilerer seg som «nynorskuniversitetet». Det er pinleg å sjå avstanden mellom slagord og realitet, skriv Bergens Tidende på leiarplass. Her er UiB-rektor Dag Rune Olsen ute og luftar seg for fotografen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Denne veka kom det fram at alle universitet og høgskular i Noreg bryt mållova. Dei greier ikkje å veksle mellom nynorsk og bokmål slik at båe språk er representert med minst 25 prosent. Det kjem fram i Khrono, som har fått tal for 2019 frå Språkrådet.

Her i vest er situasjonen slik at Universitetet i Bergen bruker for lite nynorsk, medan Høgskulen på Vestlandet bruker for lite bokmål. Båe delar er eit brot på mållova. Ein må gå ut frå at det finst kompetanse på både bokmål og nynorsk nok til å greie å etterleve lovverket her.

Likevel er nynorskmangelen ved UiB mest alvorleg. Nynorsk er eit mindre brukt språk ute i samfunnet, og institusjonar som universitetet har eit spesielt ansvar for å gje nynorsken rom. I tillegg er universitetet ein del av eit mønster, der svært mange institusjonar bruker altfor lite nynorsk.

Les også Anne Rokkan: Gjør oss ikke til gjødsel i nynorskens hage

Ein nynorskskrivande student som knapt får sjå språket sitt rundt seg, kan fort ende med å legge over til bokmål. Ein bokmålsskrivande student i same situasjon, vil nok ikkje ende med å gå over til nynorsk.

Vestlandet er både to- og fleirspråkleg. Nynorsk og bokmål står sterkt her. Det må våre viktigaste utdanningsinstitusjonar greie å vise fram. UiB profilerer seg som «nynorskuniversitetet». Det er pinleg å sjå avstanden mellom slagord og realitet.

Truleg står ikkje språkspørsmålet høgt nok på agendaen. Det er rett at det er utdanning og forsking som er kjerneoppgåvene ved eit universitet. Men jobben stoppar ikkje der. Alt frå beredskap via likestilling til rett arkivering og altså målbruk er spørsmål institusjonane har ansvar for.

Les også Debatt: Derfor vekker nynorsk så sterke kjensler

Dei ulike lovene som gjeld for offentleg sektor er ikkje ein buffé institusjonane kan velje frå. Alle reglane må bli følgt. Kvart år.

Universiteta og høgskulane får heller ikkje draghjelp ovanfrå. Khrono melder at Kunnskapsdepartementet berre bruker 2,8 prosent nynorsk i sosiale medium. Det held ikkje. Her må statsrådane Guri Melby (V) og Henrik Asheim (H) gje klar melding til byråkratane om at dei ventar at nynorskbruken er på stell når 2020-tala skal bli rapportert inn.

Universitet og høgskular er tunge, nasjonale institusjonar som vi bør vente betre av. Dei har eit særskilt ansvar for å vise fram og nytte seg av både bokmål og nynorsk.

Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet er flaggskip for landsdelen. Det forpliktar – også språkleg.