Det er eit tap for byen om Havrommet forsvinn

Bergen Havn må også ta samfunnsansvar.

Havrommet på Munkebryggen blir mellom anna brukt til konsertar, som her med bandet Skambankt.

Dei siste åra har det vore arrangert marknader, konsertar og andre arrangement på kulturplassen Havrommet på Nordnes.

No spøkar det for vidare drift. Bergen Havn, som eig Munkebryggen, vil auke leigeprisen frå 60.000 kroner i året til 1,1 millionar kroner. Dette, seier Havrommet, gjer det umogeleg å vidareføre konsept dei har hatt med Bondens Marked og liknande aktørar.

Det vil vere eit tap for byen om ikkje slike arrangement kan få ein plass å vere. Som eit kommunalt eigd selskap bør Bergen Havn ta andre omsyn enn berre kommersielle.

I sitt svar til BT seier Morten Albriktsen i Bergen Havn nettopp at dette er ein leigeavtale mellom to kommersielle selskap. Det stemmer i og for seg.

Bergen Havn er likevel eit aksjeselskap som er eigd av Bergen og omeignskommunane. Det gir ei forventning om at selskapet kjenner på eit visst samfunnsansvar.

Historikken viser diverre at den refleksen er litt svakt utvikla i Bergen Havn.

Seinast i sommar nekta havnevesenet å forlenge kontrakten til Havrommet, fordi dei heller ville lagre kostebilar og anna utstyr på staden.

«Vi driv med hamn, ikkje kultur», var svaret frå Albrigtsen då han blei konfrontert med denne underlege prioriteringa av sentrumsareal.

Saka mellom Havrommet og hamna har offentleg interesse nettopp fordi ho handlar om disponering av område i Bergen sentrum. Strøket rundt C. Sundts gate treng både eit lyft og positive aktivitetar, noko Havrommet har bidrege til.

Hoppet i leigepris tek rett nok utgangspunkt i generelle satsar kommunen har. Men ein årleg leigepris på over ein million kroner vil setje store avgrensingar på kva type aktørar som er aktuelle leigetakarar.

Både utkastinga til fordel for kostebilar og den kraftige prisauken, tyder på at havneselskapet bryr seg meir om formalisme enn å skape ein betre by.

På linje med andre offentlege aktørar må også Bergen Havn kjenne eit ansvar for byutviklinga. Havn kan også vere kultur, noko Havrommet er eit godt døme på.