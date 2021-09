Fri og riktig informasjon er avgjerande for menneskerettane

Rafto-vinnaren viser korleis data kan brukast i kampen mot overgrep.

Patrick Ball er grunnleggaren av Human Rights Data Analysis Group.

Årets Raftopris går til Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). Gruppa er basert i USA, og er neppe særleg kjent for mange.

Prisen er ei viktig anerkjenning av kor viktig informasjon er for å avdekke brot på menneskerettane.

Aldri før har det vore så lett for så mange i verda å få tak i kunnskap, fakta og informasjon. Det kan me takke internett for.

Men internett har òg sytt for at desinformasjon – reinspikka løgn – har fått omfattande spreiing.

Ved å så tvil om kva som er sanninga, dekker mange regime over kor brutale dei er mot si eiga befolkning. HRDAG er éin av aktørane som jobbar for å motverke dette.

HRDAG har kome med viktige bidrag for å avdekke omfattande brot på menneskerettane i dømevis Syria, Guatemala og Tsjad.

Under Kosovo-krigen i 1998 og 1999, viste HRDAGs analysar at over dobbelt så mange sivile kosovo-albanarar vart drepne av serbiske styrkar, enn det offisielle tal viste.

Det var viktig for å stadfeste frykta for at det gjekk føre seg eit folkemord.

Analysegruppa jobbar ikkje berre for å dokumentere overgrep i krig, konflikt og i autoritære statar.

Dei har blant anna vist korleis politiet står bak langt fleire dødsfall i USA enn dei offisielle tala viser.

Dei har òg sett på korleis styresmakter har publisert mangelfull og ofte selektiv statistikk knytt til koronadødsfall. Ved å bruke ulike definisjonar på kva som tel som eit koronadødsfall, har til dømes New York bidrege til å underdrive kor alvorleg koronapandemien råka delstaten.

Arbeidet til HRDAG viser korleis data og statistisk analyse kan brukast i kampen for menneskerettane.

Det gjer jobben med å påtale brot på menneskerettane litt lettare – og gjer det lettare for domstolar å dømme dei som står for overgrepa.