Stortinget må rydde opp

Tilliten til våre folkevalde er avhengig av at dei ikkje utnyttar fornuftige ordningar til eiga vinning.

Skattesaka som felte KrF-leiar Kjell Inge Ropstad har avdekt ein oppsiktsvekkande mangel på kunnskap og kontroll frå administrasjonen på Stortinget. No må det ryddast opp skikkeleg, skriv BT på leiarplass.

Skattesaka som felte KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad handlar først og fremst om dårleg personleg dømekraft.

Men saka har òg avdekt ein oppsiktsvekkande mangel på kunnskap og kontroll frå administrasjonen på Stortinget. No må det ryddast opp skikkeleg.

Ingen burde vore meir påpasseleg med å følgje lovar og reglar enn Stortinget. Dei vedtek lovene, og bør difor følgje dei til punkt og prikke. Viss ikkje vil dei undergrave sin eigen autoritet, og med det tilliten til vårt politiske system.

Like fullt viser det seg at Stortinget ikkje har kjent til skattereglane for representantar som får pendlarbustad av staten. Ifølgje Skatteetaten, skal representantane betale skatt for fordelen ved pendlarbustad, viss dei ikkje har utgifter på bustad i heimkommunen.

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) seier dei ikkje har kjent til skatteregelen for pendlarbustader som Kjell Ingolf Ropstad (KrF) no er råka av.

Dette råkar ikkje berre Ropstad, som ikkje betalte ei krone for guterommet hjå foreldra der han var folkeregistrert. Fleire andre stortingsrepresentantar har vore i same situasjon, mellom andre noverande klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn (V).

Stortingspresident Tone W. Trøen (H) seier til Aftenposten at dei ikkje har kjent til denne skatteregelen. Det trass i at Stortinget ifølgje Trøen har vore i samtalar med Skatteetaten i over eit år om saka.

Det opnar for at Skatteetaten òg er medskuldig i rotet som har oppstått. Det gjer ikkje saka betre.

Noreg er eit land med høg tillit til politikarar. Tilliten er ein av landets viktigaste ressursar, noko som vart tydeleg i måten folket følgde opp regjeringas tiltak under koronapandemien.

Å ta vare på denne tilliten bør difor vere den fremste prioriteten til dei som gjev dei folkevalde råd og rettleiing, men òg til dei folkevalde sjølve.

Både pendlarbustad og andre ordningar som etterløn er viktige for at alle skal kunne representere folket på Stortinget, uavhengig av kvar dei kjem frå og kor god råd dei har.

Men då kviler det òg eit tungt ansvar på dei folkevalde om ikkje å utnytte desse ordningane. Ordningane er i stor grad basert på at dei folkevalde sjølve er ærlege om sin eigen situasjon.

Til sjuande og sist ligg difor ansvaret på den einskilde, for ikkje å utnytte ordningane til eiga vinning. Det burde ikkje vere så vanskeleg.