Noreg har det beste utgangspunktet for å kutte klimagassutslepp

Derfor er det forstemmande at det ikkje er gjort meir.

Skogbrannane i Hellas sist sommar var dramatiske for både turistar og fastbuande. Her frå Siderina sør for Athen.

Måndag kom klimapanelet til FN med ein rapport som understrekar alvoret når det gjeld tilstanden for kloden. Eit hovudfunn denne gongen er at opp mot halve planeten bør bli verna for å ta vare på økosystem som bremsar oppvarminga.

Der den førre klimarapporten frå FN slo ned som ei bombe, kom andre delrapport i skuggen av ein stor og alvorleg krig på det europeiske kontinentet.

Når verda står overfor ei stor, akutt krise som krig, blir det lett å lukke augo for den langsiktige krisa vi også veit at heng over oss.

Men det kan vi diverre ikkje gjere.

Dei største effektane av klimakrisa ligg fram i tid, men ikkje langt fram. Våre born vil leve i ei anna verd enn oss. Dei vil oppleve meir ekstremvêr og bu i ei verd der folk opplever dødeleg varme og blir klimaflyktningar.

Tidlegare i veka skreiv seks direktørar i ulike direktorat i BT om kva krisa krev av oss. Dei peikar på at Noreg har eit svært godt utgangspunkt for å kjempe mot klimaendringane, tilpasse samfunnet til eit varmare, villare og våte klima og fordele byrda rettferdig.

I sitt nøkterne språk skriv dei at «det gjøres mye godt arbeid allerede. Men det meste ligger foran oss». Det går an å seie det sterkare: Noreg ligg langt på etterskot.

Både fordi det er heilt naudsynt at eit rikt land som vårt gjer meir enn vi har gjort. Men òg fordi folk og næringsliv treng at Noreg kjem lengre i det grøne skiftet. Framtidas arbeidsplassar blir skapt no.

Då rapporten kom, uttalte Høgre at «Alarmen har gått!» og at tiltak hastar. To dagar seinare meinte dei at den akutte krisa i Ukraina gjer at Noreg må leite etter meir olje og gass.

Det er naudsynt å gjere Europa mindre avhengig av energi frå Russland, men svaret kan ikkje vere å opne nye oljefelt ti eller tjue år fram i tid. Vi må kome vidare frå denne doble politikken. Det hastar.