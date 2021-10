Den nye regjeringa kan fort bli meir raud enn grøn

Klimasaka blir ikkje lett å takle for ei ny regjering, sjølv om SV er ute.

Skal Noreg ta sin del av klimakutta, slik Stortinget har lova, vil det krevje radikale og upopulære tiltak. Faren er stor for at ei ny Ap-Sp regjering vil svikte, skriv BT på leiarplass.

Klima er ei av hovudårsakene til at SV ikkje blir med i ei ny raudgrøn regjering. Det er urovekkande. Skal Noreg ta sin del av klimakutta, slik Stortinget har lova, vil det krevje radikale og upopulære tiltak. Faren er stor for at ei ny Ap-Sp-regjering vil svikte.

Ingen av partane har stadfest at det var ei enkeltsak som gjorde at SV forlèt samtalane om ei ny regjering. Ifølgje anonyme kjelder, attgjeve i media, var kravet frå SV om stans i leiting etter ny olje svært sentralt.

SV-leiar Audun Lysbakken gjorde i fleire intervju klart at dei var klar til å inngå eit kompromiss, men ifølgje mellom andre Dagens Næringsliv sette Arbeidarpartiet ned foten.

Sjølv om leitestans vart den store stridssaka i valkampen, er det strengt tatt ikkje ein del av Noregs klimaplikter etter Parisavtalen. Noreg har ansvar for utslepp frå norsk område, ikkje for olje og gass som blir brunne andre stader.

Likevel er saka blitt ei moralsk nøtt, spesielt etter at FNs generalsekretær António Guterres i august oppmoda til stans i all leiting etter fossil energi. Ap-leiar Jonas Gahr Støres ambisjonar om at Noreg skal spele ei sentral rolle i det internasjonale klimadiplomatiet, som han gjentok valnatta, kan fort bli undergrave av store, nye leiterundar.

På den andre sida vil støtta til oljenæringa gje regjeringa politisk godvilje hjå eit fleirtal i det norske folket. Den godviljen kan dei trenge.

Stortinget har vedteke, med støtte frå mellom andre Ap og Senterpartiet, at Noreg skal halvere klimautsleppa innan 2030. Skal det skje, må prisen for å forureine auke. Å auke CO₂-avgifta til 2000 kroner tonnet innan 2030, er hovudgrepet i Solberg-regjeringas klimaplan.

Ap støttar den politikken, med unntak for bilistar i distrikta. Men Senterpartiet har sagt blankt nei til ei slik avgift, for alle andre enn oljenæringa.

Her må Ap setje hardt mot hardt. Sjølv om statleg støtte til Enøk, hurtigladarar og industriomstilling kan bidra, er det urealistisk å nå 2030-målet utan ei CO₂-avgift.

Det verste, og dessverre mest trulege som no vil skje, er at den nye regjeringa utset mykje av kutta til neste periode, til neste regjering. Det vil vere totalt uansvarleg.